Манчестер Юнайтед вырвал победу у Вильярреала и добыл путевку в плей-офф

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Вильярреала» на выезде и досрочно вышел в плей-офф.



Счет на 78-й минуте встречи открыл Криштиану Роналду.



Теоретически обойти МЮ и занять первое место может только «Аталанта», которая отстает на 5 очков, но имеет еще два матча в запасе.



В последнем туре «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Янг Бойз».



Лига чемпионов. 5-й тур

«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2

Голы: 0:1 – 78 Роналду, 0:2 – 90 Санчо.

«Вильярреал» – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Раба, 79), Пино (Чуквуэзе, 73), Мойсес Гомес (Диа, 85), Капу, Парехо, Тригерос (Альберто Морено, 73), Данджума.

«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 66), Мактоминей, Санчо (Мата, 90), Роналду (Матич, 90), Марсьяль (Рэшфорд, 66).

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