Вильярреал
0 : 2
Ман Юнайтед
23.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед вырвал победу у Вильярреала и добыл путевку в плей-офф

Снова нужно поблагодарить Криштиану Роналду

  • 23.11.2021 21:54
  • 1953 просмотра
  • 2 комментария
Манчестер Юнайтед вырвал победу у Вильярреала и добыл путевку в плей-офф
© Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В пятом туре группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» выиграл у «Вильярреала» на выезде и досрочно вышел в плей-офф.
 
Счет на 78-й минуте встречи открыл Криштиану Роналду.
 
Теоретически обойти МЮ и занять первое место может только «Аталанта», которая отстает на 5 очков, но имеет еще два матча в запасе.
 
В последнем туре «Манчестер Юнайтед» будет принимать «Янг Бойз».  
 
Лига чемпионов.  5-й тур

«Вильярреал» – «Манчестер Юнайтед» – 0:2
Голы: 0:1 – 78 Роналду, 0:2 – 90 Санчо.

«Вильярреал» – Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Эступиньян (Раба, 79), Пино (Чуквуэзе, 73), Мойсес Гомес (Диа, 85), Капу, Парехо, Тригерос (Альберто Морено, 73), Данджума.
«Манчестер Юнайтед» – Де Хеа, Уан-Биссака, Магуайр, Линделеф, Теллес, Фред, ван де Бек (Бруну Фернандеш, 66), Мактоминей, Санчо (Мата, 90), Роналду (Матич, 90), Марсьяль (Рэшфорд, 66).

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Источник — Sport.ua

(13 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Face Control
    online
    Face Control, 23.11.2021 22:14
    +6
    Михаил Грозный, 23.11.2021 22:02
    Роналду не опустил ноги и тут вытащил. Ведь за каждую победу в группе – 2,8 млн. евриков.
    Кришти знает что делает.
    Ссылка
    Михаил Грозный
    Михаил Грозный, 23.11.2021 22:02
    +4
    Роналду не опустил ноги и тут вытащил. Ведь за каждую победу в группе – 2,8 млн. евриков.
    Ссылка
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