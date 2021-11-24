ВИДЕО. КАРРИК похвалил Роналду после своего первого матча

«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вильярреал» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов (2:0). Это первая победа для Каррика у руля «дьяволов» и первая победа англичанина в дебютном матче во главе клуба с 1931 года. 90 лет назад это удалось Уолтеру Крикмену.

В данный момент «Юнайтед» занимает 1-е место в группе F, набрав 10 очков. На втором месте расположился «Вильярреал» с 7 очками, далее «Аталанта» с 6 очками, «Янг Бойз» замыкает четверку с 4 баллами.

Вашему вниманию запись пресс-конференции Майкла Каррика после матча «Вильярреал» - «Манчестер Юнайтед»: