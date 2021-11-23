В матче 5-го тура Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» выиграл в гостях у «Вильярреала» (2:0).
Вильярреал – Манчестер Юнайтед – 0:2. Видео голов и обзор матча
ГОЛ! 0:1. Криштиану Роналду, 78 мин.
ГОЛ! 0:2. Джейдон Санчо, 90 мин.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Джейдон Санчо (Ман Юнайтед).
|78'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
Источник — Sport.ua
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