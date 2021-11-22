Бондаренко пробилась в основную сетку на турнире в Дубае

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко сыграет в основной сетке 100-тысячника в Дубае.
В финале отбора украинка, получившая третий номер посева, переиграла 16-ю сеяную британку Эден Силву.
Дубай. Финал квалификации
Катерина Бондаренко (Украина) – Эден Сильва (Великобритания) – 7:5, 4:6, 14-12
Отметим, что в основной сетке сыграют Леся Цуренко и Дарья Снигур.
Источник — Sport.ua
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