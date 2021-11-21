Цуренко и Снигур узнали первых соперниц на турнире в Дубае

Украинские теннисистки Леся Цуренко (№119 WTA) и Дарья Снигур (№183 WTA) выступят на 100-тысячнике ITF в ОАЭ.
Цуренко получила седьмой номер посева и в первом круге встретится с обладательницей wild card Линой Глушко из Израиля (№377 WTA).
Снигур на старте сыграет против третьей сеяной китаянки Ван Сиюй (№99).
Отметим, что в квалификации стартовал Катерина Бондаренко и Марианна Закарлюк. Бондаренко пробилась в финал отбора, Закарлюк свой первый матч проиграла.
Источник — Большой теннис Украины
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