19-й тур
Металлист
3 : 0
Олимпик Д
20.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Александр КУЧЕР: «Если все будут обижаться, команда может развалиться»

Наставник «Металлиста» рассказал о победе над донецким «Олимпиком» (3:0)

  • 21.11.2021 08:24
  • 2737 просмотров
  • 3 комментария
Александр КУЧЕР: «Если все будут обижаться, команда может развалиться»
© ФК Металлист. Александр Кучер

Пресс-конференция главного тренера «Металлиста» Александра Кучера после матча с «Олимпиком» (3:0).

— Получилась непростая игра. Мы к ней готовились, понимали, что будет непросто, в итоге так и вышло. Забей мы в первом тайме свои моменты — было бы легче. Но это футбол. В первом тайме мы полностью владели преимуществом, надо было забивать, много моментов, но я же говорю: не получилось. Во втором тайме уже поднаелись немного, мы прессинговали все время, начали проваливаться, команда соперника даже начала создавать моменты у наших ворот. Заменами усилили игру, ребята хорошо вошли, забили два мяча. Думаю, заслуженная победа.

— Риаскос очень эмоционально отреагировал на замену. Вы уже общались с ним?
— Да, переодевшись, он подошел сразу во время игры, пожал руку. Ему хочется играть, но мы же понимаем, что есть три легионера на футбольном поле. Есть Харрис, который тоже хочет играть, мы переговорили, друг друга поняли. Если так все будут обижаться, команда может развалиться. Есть же и другие ребята, которые хотят играть, сидят на замене, ждут своего шанса. Тут нужно терпение и понимание.

(на видео с 4:10)

— Сегодня у вас сработали все замены. Подлепенец и Банада забили, Харрис отдал «полторы» голевые передачи. В чем залог того, что именно джокеры сегодня так себя проявили?
— Ребята вышли, усилили игру. К тому времени мы уже подустали, где-то начали проваливаться, не успевали перекрывать соперников. Вышедшие футболисты усили игру, нам этого не хватало. И Руслан [Фомин] хорошо прессинговал, и Женя Банада, и Женя Подлепенец. Мы добавили в агрессии и завершении, сделав замены.

— Может ли успех Харриса быть следствием успешной игры Риаскоса в последних матчах?
— И Брайан, и Кадим хорошо сыграли, и они оба играют на одной позиции. Мы даем игровое время и одному, и второму. Бывает, что Пейшото можем заменить, Риаскоса поставить нападающим, а Харриса слева — и такой вариант возможен. Три легионера на футбольном поле — потому так получается.

— К следующему матчу с «Оболонью» будет готовиться вся команда или кто-то заранее пойдет в отпуск?
— Нет, у нас никто не уходит в отпуск. Мы будем готовиться все. Мне интересно, почему кто-то должен раньше уехать? (Улыбается.)

— Вы уже сказали, что сегодня сыграли замены. Можно ли ожидать в следующем матче в стартовом составе Банаду и Подлепенца?
— Сейчас надо, чтобы ребята отдохнули и восстановились после тяжелой игры. Мы соберемся, будем готовиться, а кто будет выглядеть лучше, тот и будет играть. На данный момент никому место в составе не забронировано.

— Уже заканчивается первая часть чемпионата. Какие позиции хотели бы усилить перед весенним отрезком сезона? Задумывались ли над этим?
— Конечно, мы думали над этим, но сейчас я не буду об этом говорить. Идет чемпионат, у нас есть команда, и я не думаю, что говорить об этом уместно.

— Вопрос по Банаде. Евгений вышел на 45 минут, столько он давно не играл, были травмы. Как оцените его сегодня?
— Женя, в принципе, хорошо выходит на замену. Это его не первый гол после выхода во втором тайме. Все, о чем я его просил, он выполнил.

В заключительном официальном матче в этом году «Металлист» сыграет на выезде с «Оболонью».

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
83' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Банада (Металлист).
31' ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).

Источник — ФК Металлист

(11 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Андрей Гинов
    online
    Андрей Гинов, 21.11.2021 08:49
    +1
    Главное что бы судьи не обижались и всем давали 🤑
    Ссылка
    PerezdeCuellar
    PerezdeCuellar, 21.11.2021 09:49
    -1
    Когда уже снимется этот лимит и мы начнем нанизывать на кукан всех корытных подряд и неоднократно!
    Ссылка
    Николай Власов
    online
    Николай Власов, 21.11.2021 09:20
    -2
    ЖДУ МЕТАЛЛИСТ В ПРЕМЬЕР ЛИГЕ УДАЧИ ВАМ РЕБЯТА ПРЕМЬЕР ЛИГА НОВЫЙ ТУРНИР НОВЫЙ ВЫЗОВ!!!
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