19-й тур
Металлист
3 : 0
Олимпик Д
20.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Металлист – Олимпик – 3:0. Харьков летит в УПЛ. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 19-го тура Первой лиги

  • 21.11.2021 00:30
  • 120 просмотров
  • 1 комментарий
Металлист – Олимпик – 3:0. Харьков летит в УПЛ. Видео голов и обзор матча
© ФК Металлист Харьков

20 ноября в 18:45 состоялся матч 19-го тура Первой лиги, в котором играли «Металлист» и «Олимпик».

Металлист – Олимпик – 3:0. Харьков летит в УПЛ. Видео голов и обзор матча

Голы: Пейшото, 36, Банада, 83, Подлепенец, 86.

ГОЛ! 1:0. Пейшото, 36 мин.

ГОЛ! 2:0. Банада, 83 мин.

ГОЛ! 3:0. Подлепенец, 86 мин.

Удаление, Прядун (Олимпик), 90+1 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
83' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Банада (Металлист).
31' ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    Влад Тараненко
    online
    Влад Тараненко, 21.11.2021 00:50
    0
    Чистый гол Олимпика отменили
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