20 ноября в 18:45 состоялся матч 19-го тура Первой лиги, в котором играли «Металлист» и «Олимпик».
Металлист – Олимпик – 3:0. Харьков летит в УПЛ. Видео голов и обзор матча
Голы: Пейшото, 36, Банада, 83, Подлепенец, 86.
ГОЛ! 1:0. Пейшото, 36 мин.
ГОЛ! 2:0. Банада, 83 мин.
ГОЛ! 3:0. Подлепенец, 86 мин.
Удаление, Прядун (Олимпик), 90+1 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Банада (Металлист).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
Источник — Sport.ua
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