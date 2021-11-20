Металлист – Олимпик. Аудиотрансляция матча Первой лиги Украины

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Харькове

  • 20.11.2021 00:45
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Металлист – Олимпик. Аудиотрансляция матча Первой лиги Украины
© ФК Металлист

В субботу, 20-го ноября, состоится матч девятнадцатого тура Первой лиги Украины, в котором встретятся харьковский «Металлист» и донецкий «Олимпик». Игра пройдет в Харькове на ОСК «Металлист» и начнется в 18:45.

Харьковский клуб лидирует в турнирной таблице, на девять очков опережая ближайшего преследователя. «Олимпик» находится в середине турнирной таблицы: в трех предыдущих турах донецкая команда потерпела поражения.

Предлагаем вашему вниманию аудиотрансляцию поединка в Харькове.

Комментатор матча «Металлист» – «Олимпик» – Александр Монзолевский.

Источник — Sport.ua

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