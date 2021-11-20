19-й тур
Металлист
3 : 0
Олимпик Д
20.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

50 очков. Металлист разгромил Олимпик и продолжает лидировать в Первой лиге

Харьковчане продолжает разбираться со своими оппонентами по Первой лиге

  • 20.11.2021 20:40
  • 3650 просмотров
  • 27 комментариев
50 очков. Металлист разгромил Олимпик и продолжает лидировать в Первой лиге
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«Металлист» в матче 19-го тура Первой лиги обыграл «Олимпик» со счетом 3:0 и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Первой лиги.

Харьковская команда добралась до отметки в 50 очков, опережая «Кривбасс» на 12 пунктов при игре в запасе у соперника.

Первая лига. 19-й тур

Металлист - Олимпик 3:0
Голы: Пейшото, 31, Банада, 83, Подлепенец, 90

«Металлист» (стартовый состав): Рыбка, Романюк, Мизюк, Порох, Горбунов, Сарапий, Демченко, Балули (к), Танчик, Пейшото, Риаскос

«Олимпик» (стартовый состав): Рыбак, Дмитренко, Новиков, Ходуля, Мудрык, Цурупин, Заричнюк (к), Яловенко, Нене, Ковбаса, Прядун

События матча
86' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
83' ГОЛ ! Мяч забил Евгений Банада (Металлист).
31' ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).

Источник — Sport.ua

(1 голос)

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Комментарии
Сначала:
    avtv5555
    online
    avtv5555, 20.11.2021 21:23
    +8
    Андрей Гинов, 20.11.2021 20:46
    Случайно посмотрел игру и хочу сказать что металист так судьи тянут. Я не знаю как так можно?! Счет 1:0 олимпик сравнивает в конце игры и чистый гол отменяют. Судья не увидел двух, ДВУХ!!! защитников и поднял офсайд!!!
    Бред такой и смотреть не хочется. Говно-команда.
    Говно это команда за которую ты болеешь. Я не знаю как она называется но мне жаль эту команду за которую болеет такой примитивный организм.
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    24586marrr
    online
    24586marrr, 20.11.2021 21:22
    +5
    Андрей Гинов, 20.11.2021 20:56
    Смотрел весь второй тайм. И не увидел никакого тотального преимущества. Даже олимпик атаковал и заслуженно забил. А когда стараешься а тебя тупо засужуют то боевой дух падает. Тот кто забил с Олимпика торжественно даже поапладировал этому цирку.
    Ну так и статистику посмотри, количество ударов в створ ворот, сколько кто пробил угловых, может зрение улучшится. А по поводу чистого гола согласен - гол был. Вопрос к судьям, а не командам. Посмотри матч сегодняшний Волыни там судья такое чудил сегодня
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    Wot_blitzoman Ничволодов В.О.
    Wot_blitzoman Ничволодов В.О., 20.11.2021 21:35 (изменен)
    +4
    Андрей Гинов, 20.11.2021 20:46
    Случайно посмотрел игру и хочу сказать что металист так судьи тянут. Я не знаю как так можно?! Счет 1:0 олимпик сравнивает в конце игры и чистый гол отменяют. Судья не увидел двух, ДВУХ!!! защитников и поднял офсайд!!!
    Бред такой и смотреть не хочется. Говно-команда.
    ,,Металлист,,имел тотальное преимущество,если не заметил посмотри всю статистику,и никаким образом не может повлиять чтоб судьи не делали ошибок.,Но со своей стороны стремление к чужим воротам до последнего команда обеспечила даже прие счёте 3:0 атакующий футбол до последнего.,,Олимпик,,старался немного ожил в середине второго тайма,но из-за одного случайного гола и судейской ошибки называть ,,Металлист,,го..ом надо быть просто при....ым..
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    avtv5555
    online
    avtv5555, 20.11.2021 21:33
    +4
    Владимир Копяк, 20.11.2021 20:48
    Я писал накануне , что Ярославский может спать спокойно перед игрой, можно даже не заряжать арбитров и обойтись одним обедом... Но я оказался не прав, одним обедом не обошлось, Пришлось врбитрам снова в роли клоунов поработать...Я бы на месте Ярославского запретил бы трансляцию матчей Металлиста, меньше народа бы видело этот судейский беспредел
    С вашим больным воображением, вам гражданин советовал бы посетить психиатра. боюсь что диагноз будет неутешительным. И это касается не только этого комментария. Давно читаю ваши опусы, один глупее другого.Нельзя же быть таким примитивным, каждый раз про Металлист одно и тоже. Впрочем человеку с таким диагнозом это простительно
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    cucumber
    online
    cucumber, 20.11.2021 20:43
    +4
    Молодцы!
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    Kak Tak
    online
    Kak Tak, 20.11.2021 21:26
    +3
    Как так ?мухи суркисов ещё не тут )
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    Vladdal
    Vladdal, 20.11.2021 20:51 (изменен)
    +3
    Андрей Гинов, 20.11.2021 20:46
    Случайно посмотрел игру и хочу сказать что металист так судьи тянут. Я не знаю как так можно?! Счет 1:0 олимпик сравнивает в конце игры и чистый гол отменяют. Судья не увидел двух, ДВУХ!!! защитников и поднял офсайд!!!
    Бред такой и смотреть не хочется. Говно-команда.
    "Случайно посмотрел игру"... и заметил только этот эпизод. Но не заметил полное преимущество одной из команд.
    Да, Олимпик забил чистый гол, судья ошибся, VAR в пердиве нет. Но подумай, нужны ли Металлисту такие "подарки"? Чтоб хейтерам вроде тебя было о чём поговорить? Бред.
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    Augusto
    online
    Augusto, 20.11.2021 22:58
    +2
    Victor Podzigun, 20.11.2021 22:39
    Раз свиснул,два свиснул ,отменил гол и игра сломана. А тотальное преимущество посмотрите игру сборной с Болгарией. При тотальному преимуществе проигрывали ,нопотом еле ,еле свели вничью. Ну а в конце по традиции ещё и удаление. А зомби харьковские все о преимуществе ,а мяч круглый.
    Игра сломана? Да бог с вами! Игроки проигравшей команды были уничтожены с первой минуты матча. Была полная "комфортная уверенность", как говорил некто неуважвемый Кочетов в адрес Металлиста, что при любом раскладе Олимпик был бы изнасилован. Больно и уверенно. Без напряжения и истерик здешних "любителей" харьковской команды. В конце весны этот корабль уйдет от ваших берегов. Разбирайтесь в своем гадюшнике без харьковчан . И да, кто сегодня сильнее в УПЛ нынешнего Металлиста? Наверное, пока две команды. Остальное, увы, футбольный мусор. Увы это наши реалии.
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    Augusto
    online
    Augusto, 20.11.2021 22:50
    +2
    Противно разгребать сопли хейтеров по поводу отмененного гола! Как-то прошли мимо два отмененных гола Металлиста в одном из последних матчей. Как-то стонов не наблюдается. Что происходит? Или это никому не интересно? Разумеется ) Поэтому все дежурные диванные судьи и "специалисты" могут поцеловать задницу уходящего поезда. Стонут лузеры. Команда не напрягаясь взяла заслуженные очки. Кто борется - ищет путь, кто заранее обнажился - ищет причину. Жалкие люди, идите спать.
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    cucumber
    online
    cucumber, 20.11.2021 22:34
    +2
    Мне очень понравилось расследование Схем и Радио свободы про то как Медведчук и Суркис прикрываясь Динамо разворовывали землю под Киевом. Выведут на чистую воду этих жуликов. У одного дома даже шубохранилище есть. Второй тоже шубами прославился.
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    Alexander Киев
    online
    Alexander Киев, 20.11.2021 21:37
    +2
    avtv5555, 20.11.2021 21:23
    Говно это команда за которую ты болеешь. Я не знаю как она называется но мне жаль эту команду за которую болеет такой примитивный организм.
    Дырка Суркиса, убогая, его ФК. Тут нечему удивляться.
    С победой Металлист! С Победой Харьков ждём в сл.сезоне матч 2-х лучших клубов: Шахтер - Металлист
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    sundyk
    online
    sundyk, 20.11.2021 22:15
    +1
    Собаки гавкают,а караван идёт))
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    Vladdal
    Vladdal, 20.11.2021 21:33
    +1
    Андрей Гинов, 20.11.2021 20:56
    Смотрел весь второй тайм. И не увидел никакого тотального преимущества. Даже олимпик атаковал и заслуженно забил. А когда стараешься а тебя тупо засужуют то боевой дух падает. Тот кто забил с Олимпика торжественно даже поапладировал этому цирку.
    Поаплодировал не тот кто забил. Вот так ты смотрел.
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    avk2307
    avk2307, 20.11.2021 23:19
    0
    Vladdal, 20.11.2021 23:00
    Пардон, а что, судья был из Харькова? Может, харьковские фаны что-то предосудительное сделали? О чём нам задумываться?
    ______
    Я с первого тура тут после каждой победы Металлиста читаю, что команду судьи тянут. За всё время явная ошибка судей была только сейчас - когда гол не засчитали. Все остальные случаи разбирались и там было всё как в правилах записано. Так кто тянет, о чём нам задумываться? Может, вам, хейтерам и троллям надо о чём-то задуматься? О своём пустословии, например. Ты зачем пришил сюда игры Реала, Шерифа, Интера? Там тоже харьковчане виноваты?
    Я о том, что полное преимущество в владении мячем или игровое не значит, что победа гарантирована.
    Вот и все. И ответ, типа мы владели преимуществом,но при счете 1-0 судья ошибся, но мы бы все равно выиграли не проходит.
    Привел примеры.
    Конкретно к Металисту нет у меня никакой цепочки , что подсуживают. Но тут могло быть по другому.
    У меня больше вопрос как могли отменить?
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    Augusto
    online
    Augusto, 20.11.2021 23:18
    0
    Роман Порывай, 20.11.2021 22:45
    Ти хоча б спершу розібрався в значенні слова "об'єктивно". Поки що це лише твоя суб'єктивна думка. Об'єктивно, на даний момент ДК чемпіон України, а МХ не входить до 16 найкращих (УПЛ). Наступний сезон покаже, хто сильніше.
    Не входить до 16... Вже пройшли у кубку дві команди УПЛ. Той що? Ви ще той статистик))
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    Augusto
    online
    Augusto, 20.11.2021 23:13
    0
    Попробую повторить: Металлист проехал катком по второй лиге, аналогично давит первую. Без шансов. Сопли проигравших понятны. Это наша отечественная традиция - ненавидеть сильных. Искать причину не в себе, а в происках, подключать злобную конспирология. Все в этой жизни просто - сильный давит слабых. Стоны трахнутых уже дошли почти до небес. Как не вспомнить нытье одного из тренеров соперников, что матч был проигран из-за неправильного цвета формы Металлиста! Это просто дошло до абсурда! Боритесь. "В борьбе обретёшь ты счастье свое", как утверждали социалисты-революционеры в начале 20 века. Впрочем, откуда вам это знать...
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    Vladdal
    Vladdal, 20.11.2021 23:05
    0
    Victor Podzigun, 20.11.2021 22:39
    Раз свиснул,два свиснул ,отменил гол и игра сломана. А тотальное преимущество посмотрите игру сборной с Болгарией. При тотальному преимуществе проигрывали ,нопотом еле ,еле свели вничью. Ну а в конце по традиции ещё и удаление. А зомби харьковские все о преимуществе ,а мяч круглый.
    Послушай... хоть один человек, включая фанов Металлиста, сказал что гола не было? Нет. СУДЬЯ ОШИБСЯ - это все признали. Игра сломана? Допустим. Но при чём тут Металлист, фаны Металлиста и вообще харьковчане?
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    Vladdal
    Vladdal, 20.11.2021 23:00
    0
    avk2307, 20.11.2021 22:46
    Можно еще Реал Шериф вспомнить)
    А в игре с Интером кстати присчете 2-1 судья пенальти явный в ворота Интера не дал пробить .
    И в итоге 3-1.
    Так что харьковчане задумайтесь о своем поведении.
    Но Металист все равно необходим в УПЛ. Будет интересней
    Пардон, а что, судья был из Харькова? Может, харьковские фаны что-то предосудительное сделали? О чём нам задумываться?
    ______
    Я с первого тура тут после каждой победы Металлиста читаю, что команду судьи тянут. За всё время явная ошибка судей была только сейчас - когда гол не засчитали. Все остальные случаи разбирались и там было всё как в правилах записано. Так кто тянет, о чём нам задумываться? Может, вам, хейтерам и троллям надо о чём-то задуматься? О своём пустословии, например. Ты зачем пришил сюда игры Реала, Шерифа, Интера? Там тоже харьковчане виноваты?
    Ссылка
    cucumber
    online
    cucumber, 20.11.2021 22:31
    0
    Суркоботы, готовьтесь к следующему сезону. С вами будет тоже, что и в этом матче с Олимпиком. Металлист уже сейчас объективно вторая по силе команда Украины после Шахтера. И это мы еще только в пердиве. И у нас есть время на раскачку, а у вас оно закончилось еще в нулевых.
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    avk2307
    avk2307, 20.11.2021 21:46
    0
    Есть новый куратор судей и старый глава комитета.
    Разберутся и все скажут.
    Двойной оклад теперь у итальянцев .
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