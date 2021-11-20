50 очков. Металлист разгромил Олимпик и продолжает лидировать в Первой лиге

«Металлист» в матче 19-го тура Первой лиги обыграл «Олимпик» со счетом 3:0 и продолжает уверенно лидировать в чемпионате Первой лиги.
Харьковская команда добралась до отметки в 50 очков, опережая «Кривбасс» на 12 пунктов при игре в запасе у соперника.
Первая лига. 19-й тур
Металлист - Олимпик 3:0
Голы: Пейшото, 31, Банада, 83, Подлепенец, 90
«Металлист» (стартовый состав): Рыбка, Романюк, Мизюк, Порох, Горбунов, Сарапий, Демченко, Балули (к), Танчик, Пейшото, Риаскос
«Олимпик» (стартовый состав): Рыбак, Дмитренко, Новиков, Ходуля, Мудрык, Цурупин, Заричнюк (к), Яловенко, Нене, Ковбаса, Прядун
|86'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Пидлепенец (Металлист).
|83'
|ГОЛ ! Мяч забил Евгений Банада (Металлист).
|31'
|ГОЛ ! Мяч забил Матеус Пейшоту (Металлист).
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Бред такой и смотреть не хочется. Говно-команда.
Бред такой и смотреть не хочется. Говно-команда.
Бред такой и смотреть не хочется. Говно-команда.
Да, Олимпик забил чистый гол, судья ошибся, VAR в пердиве нет. Но подумай, нужны ли Металлисту такие "подарки"? Чтоб хейтерам вроде тебя было о чём поговорить? Бред.
С победой Металлист! С Победой Харьков ждём в сл.сезоне матч 2-х лучших клубов: Шахтер - Металлист
______
Я с первого тура тут после каждой победы Металлиста читаю, что команду судьи тянут. За всё время явная ошибка судей была только сейчас - когда гол не засчитали. Все остальные случаи разбирались и там было всё как в правилах записано. Так кто тянет, о чём нам задумываться? Может, вам, хейтерам и троллям надо о чём-то задуматься? О своём пустословии, например. Ты зачем пришил сюда игры Реала, Шерифа, Интера? Там тоже харьковчане виноваты?
Вот и все. И ответ, типа мы владели преимуществом,но при счете 1-0 судья ошибся, но мы бы все равно выиграли не проходит.
Привел примеры.
Конкретно к Металисту нет у меня никакой цепочки , что подсуживают. Но тут могло быть по другому.
У меня больше вопрос как могли отменить?
А в игре с Интером кстати присчете 2-1 судья пенальти явный в ворота Интера не дал пробить .
И в итоге 3-1.
Так что харьковчане задумайтесь о своем поведении.
Но Металист все равно необходим в УПЛ. Будет интересней
______
Я с первого тура тут после каждой победы Металлиста читаю, что команду судьи тянут. За всё время явная ошибка судей была только сейчас - когда гол не засчитали. Все остальные случаи разбирались и там было всё как в правилах записано. Так кто тянет, о чём нам задумываться? Может, вам, хейтерам и троллям надо о чём-то задуматься? О своём пустословии, например. Ты зачем пришил сюда игры Реала, Шерифа, Интера? Там тоже харьковчане виноваты?
Разберутся и все скажут.
Двойной оклад теперь у итальянцев .
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.