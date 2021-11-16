Не подвели. Франция без проблем одержала победу над Финляндией

Во вторник, 16-го ноября, состоялся поединок отборочного турнира чемпионата мира, в котором встречались сборные Финляндии и Франции. Матч прошел на «Олимпиястадион» в Хельсинки. Французы досрочно вышли на чемпионат мира, а вот финны в этой встрече боролись на вторую строчку в турнирной таблице.

Первая половина встречи была небогатой на моменты. Впрочем, уже на старте поединка Дьяби после прострела с фланга от Диня пробил очень слабо и точно в руки Градецки. Лишь в середине тайма финны вышли с обороны и ответили атакой, которую завершал Пукки - нападающий с разворота целил в угол, но Льорис в прыжке мяч намертво забрал. Довольно много били команды и с дальних дистанций, но не хватало точности. В целом обе сборные провели равный тайм и пошли на перерыв с нулями на табло.

В начале 2-го тайма финны больше были с мячом, Франция будто уснула. На 47-й минуте Уронен сделал пристрелку с дальней, но пробил неточно. Вскоре Дешам кинул в бой Бензема и Комана, первый намного оживил игру гостей, когда после скидки партнера пробил с острого угла - Градецки сыграл отменно. А уже через 10 минут после своего выхода на поле Бензема и вовсе открыл счет в матче, мощно прошив ворота Градецки после скидки пяткой от Мбаппе, не обошлось и без рикошета от защитника финнов. А еще через 10 мин отметился и сам Килиан, который в своем стиле оторвался на фланге от защитников, сблизился ближе к штрафной и обводным ударом отправил мяч в дальний угол ворот сборной Финляндии.

Это был минимум нокдаун для хозяев поля, тем более в параллельном матче сборная Украины побеждала Боснию со счетом 2:0. В оставшееся время сборная Финляндии конечно пыталась перевернуть события в матче, но французы надежно сыграли в обороне и победный для себя результат сохранили.

В параллельном матче сборная Украины на выезде выиграла у Боснии и Герцеговины. В свете поражения от французов сборная Финляндии не смогла зацепиться за вторую строчку в таблице и прекратила борьбу за выход на чемпионат мира.

Отборочный турнир чемпионата мира. Группа D.

Финляндия – Франция – 0:2

Бензема (66), Мбаппе (76)

Шюллер (9)

Финляндия: Градецки, Уронен (Тейлор, 72), Иванов, Вяйсянен, О'Шонесси (Похьянпало, 82), Хямяляйнен, Ниссиля (Валакари, 82), Шюллер (Форсс, 64), Камара, Пукки, Лод

Франция: Льорис, Зума, Упамекано, Кунде (Коман, 56), Динь, Рабьо (Верету, 86), Чуамени, Дюбуа (Павар, 46), Мбаппе, Гризманн (Гендузи, 67), Дьяби (Бензема, 56)

Арбитр: Марко Гуида (Италия)

Стадион: «Олимпиястадион» (Хельсинки, Финляндия)

ФИНЛЯНДИЯ – ФРАНЦИЯ. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА