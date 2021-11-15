Финляндия
0 : 0
Франция
16.11.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Финляндия – Франция. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 8-го тура группового этапа квалификации чемпионата мира

  • 15.11.2021 21:31
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Финляндия – Франция. Текстовая трансляция матча
© globallookpress

Во вторник, 16-го ноября, состоится поединок отборочного турнира чемпионата мира, в котором встретятся сборные Финляндии и Франции. Матч пройдет на «ОлимпияСтадион» в Хельсинки. Начало встречи в 21:45 по киевскому времени. 

Важнейший матч для Финляндии в свете борьбы за выход в плей-офф отбора. В предыдущем туре финская сборная на выезде уверенно обыграла Боснию и Герцеговину, лишив ее шансов на 2-е место группы и выход в стыковые матчи. Эта победа позволила подопечным Маркку Канервы подняться на вторую строчку таблицы и сместить сборную Украины на третье место.

Теперь для выхода из группы финнам нужно побеждать сборную Франции, тогда они не будут зависеть от результата параллельного матча Босния и Герцеговина – Украина и выйдут со 2-го места в плей-офф. Если же Финляндия сыграет вничью с Францией, а сборная Украины победит Боснию, то у двух команд будет равное количество очков и тогда все будет решаться по дополнительным показателям. Естественно, что поражение французам (в случае победы Украины над боснийцами) финнам ничего хорошего не сулит

Франция же досрочно вышла на чемпионат мира. В предыдущем туре команда Дидье Дешама разгромила сборную Казахстана 8:0 и застолбила за собой первую строчку в турнирной таблице. Потому в последнем туре локальная борьба за вторую строчку в группе D разгорится именно между Финляндией и Украиной.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Финляндия – Франция.

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Источник — Sport.ua

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