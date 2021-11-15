Финляндия
0 : 0
Франция
16.11.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Финляндия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022

Je suis l'Ukraine?

  • 15.11.2021 19:11
  • 1405 просмотров
  • 2 комментария
Финляндия – Франция. Прогноз и анонс на матч квалификации ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

Во вторник, 16 ноября, в Хельсинки на стадионе «Олимпиястадион» состоится матч восьмого тура квалификации чемпионата мира-2022 по футболу, в котором сыграют сборные Финляндии и Франции. Стартовый свисток итальянского арбитра Марко Гуиды из Торре-Аннунциаты прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Финляндия


«Суоми» – наши ключевые соперники в борьбе за право сыграть в плей-офф квалификации чемпионата мира-2022. К сожалению, судьба сборной Украина во многом будет зависеть не столько от того, насколько удачно сыграет сама команда Александра Петракова, а от того, как Финляндия на своем поле сыграет против действующих чемпионов мира. Маркку Канерва прекрасно знает, как именно настраивать свой коллектив на тяжелые и ответственные поединки, что мы уже видели накануне, когда даже в меньшинстве «филинами» были обыграны представители Боснии и Герцеговины (3:1).

Единственное, что должно нас обнадеживать в данной ситуации, это то, что финны не являются непобедимыми соперникам. Это, в том числе, показали волевые усилия сборной Украины во время матча в Хельсинки месячной давности (2:1), которых хватило для того, чтобы справиться с плотной обороной и быстрой атакой оппонентов. Сборная Франции также знает, как справляться с данным соперником, так как обыгрывала его за несколько дней до нас (2:0). По факту, финнам нужна исключительно победа, в то время как поражение рискует оставить их за бортом квалификации, а ничья, возможно, заставит нас брать в руки калькулятор.

Франция


Нашим наибольшим опасением является то, что команда Дидье Дешама вполне способна включить режим «сытого кота», и в собственных головах досрочно завершить для себя турнир. Для Финляндии это было бы колоссальным подарком, так как и за действующими чемпионами мира порой наблюдался грешок отсутствия мотивации в тех ситуациях, когда этого не требовалось. Раздражающим фактором для «Les Bleus» в данной ситуации может являться то, что они явно не без греха прошли текущую отборочную кампанию, поэтому немного задолжали своим фанатам.

Франция в недавнем прошлом стали обладателями трофея Лиги наций УЕФА, что позволило немного компенсировать неудачу в 1/8 финала Евро-2020 против Швейцарии. Безусловно, приятно, что Украина обеспечила команде Дешама две из трех потери очков, но теперь каждый болельщик нашей сборной хочет, чтобы французы больше не допускали осечек, и затем со спокойной душой готовились к будущему мундиалю, а мы уже как-нибудь поборемся в плей-офф. Во всяком случае, в это хочется верить. Отношения с Финляндией у Франции идут на 30 лет дольше, чем с нашей сборной, но и не проигрывали «Les Bleus» этой сборной никогда в официальных матчах.

Ориентировочные составы


Финляндия: Градецки – Хямяляйнен, Вяйсянен, Иванов, О'Шонесси, Тойвио – Камара, Шуллер – Лод – Пукки, Похьянпало.

Франция: Льорис – Ленгле, Упамекано, Зума – Т. Эрнандес, Тчуамени, Канте, Динь – Гризманн – Мбаппе, Бен-Йеддер.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что в предстоящей игре французы преподнесут подарок фанатам сборной Украины, а нашей команде останется им только воспользоваться с умом. Нашей ставкой будет позиция – Франция победит и ТБ 2.5 с коэффициентом 2.80 по линии Parimatch.

16 ноября, вторник

Финляндия – Франция
Хельсинки. «Олимпиястадион». 21:45
Прямая ТВ-трансляция – видеосервис Oll.tv
Арбитр: Марко Гуида (Торре-Аннунциата, Италия)
Прогноз Sport.ua – 1:3
Parimatch  
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Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    Spectra
    Spectra, 15.11.2021 19:20
    0
    Никогда не болел за Францию, но теперь всем сердцем за них
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    Azaka
    online
    Azaka, 15.11.2021 19:15 (изменен)
    -2
    Впевнений, що фіни виграють 1:0 або 2:1. В кінці гри фіни вб'ють вирішальний.
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