Во вторник, 16 октября, в 21:45, в Хельсинки состоится матч последнего 10-го тура группы D квалификации ЧМ-2022, в котором Финляндия будет принимать Францию.
Матч можно посмотреть в прямом эфире на телеканале Футбол 2.
- Sport.ua проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Финляндия – Франция – 0:2. Видео голов и обзор матча
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
События матча
|76'
|ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (Франция).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Карим Бензема (Франция).
Источник — Sport.ua
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