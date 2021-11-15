Криштиану РОНАЛДУ: «Никаких отмазок. Португалия поедет на ЧМ-2022»

36-летний бомбардир сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение от Сербии (1:2) в поединке отбора на ЧМ-2022. Поражение не позволило Португалии занять первое место в группе, теперь команда сыграет в плей-офф отбора.

«Футбол снова и снова показывает нам, что порой к желаемым результатам приводят наиболее извилистые пути. Вчерашний результат был тяжелым, но не настолько, чтобы нас прикончить. Мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы попасть на ЧМ-2022. Никаких отмазок. Португалия поедет в Катар», — написал Роналду после матча.

Роналду вышел на поле в стартовом составе сборной Португалии и провел полный поединок.