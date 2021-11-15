Криштиану РОНАЛДУ: «Никаких отмазок. Португалия поедет на ЧМ-2022»

Форвард сборной Португалии подвел итоги поражения от Сербии (1:2)

  • 15.11.2021 12:21
  • 1513 просмотров
  • 2 комментария
Криштиану РОНАЛДУ: «Никаких отмазок. Португалия поедет на ЧМ-2022»
© Getty Images/Global Images Ukraine

36-летний бомбардир сборной Португалии Криштиану Роналду прокомментировал поражение от Сербии (1:2) в поединке отбора на ЧМ-2022. Поражение не позволило Португалии занять первое место в группе, теперь команда сыграет в плей-офф отбора.

«Футбол снова и снова показывает нам, что порой к желаемым результатам приводят наиболее извилистые пути. Вчерашний результат был тяжелым, но не настолько, чтобы нас прикончить. Мы знаем, что нам нужно сделать, чтобы попасть на ЧМ-2022. Никаких отмазок. Португалия поедет в Катар», — написал Роналду после матча.

Роналду вышел на поле в стартовом составе сборной Португалии и провел полный поединок.

Источник — Instagram

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    OLEXANDER
    online
    OLEXANDER, 15.11.2021 12:46
    +4
    Я би на його місці не був би таким оптимістичним, там половину команд в плей-офф дадуть бій, навіть та ж України чи Фінляндія.
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    wartaan
    wartaan, 15.11.2021 12:32
    -2
    о самый богатый членосос все не угомониться, что то у него не идет с раскрывание пащура кроме приема мараканского...)))
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