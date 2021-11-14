В воскресенье, 14 ноября, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором встретятся сборные Португалии и Сербии.

Чтобы занять первое место и получить прямую путевку на ЧМ-2022, Португалию устроит и ничья.

Португалия – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».