В воскресенье, 14 ноября, состоится поединок квалификации чемпионата мира 2022, в котором встретятся сборные Португалии и Сербии.
Чтобы занять первое место и получить прямую путевку на ЧМ-2022, Португалию устроит и ничья.
Португалия – Сербия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч будет показан в прямом эфире на телеканале «Футбол 1».
События матча
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Тадич (Сербия).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Ренату Саншеш (Португалия).
Источник — Sport.ua
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