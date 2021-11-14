Португалия
0 : 0
Сербия
14.11.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Португалия — Сербия. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022

Португалия не хочет упускать первое место в группе, но Сербия готова подставить ей подножку

  • 14.11.2021 13:10
  • 206 просмотров
  • 0 комментариев
Португалия — Сербия. Прогноз и анонс на матч отбора на ЧМ-2022
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 14 ноября, состоится поединок отбора на ЧМ-2022, в котором сборная Португалии примет национальную команду Сербии.

Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Португалия

Португальская команда очень уверенно выглядит в отборочном турнире. После 7 сыгранных туров сборная Португалии занимает первое место в группе, имея в активе 17 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 16-4.

Команда Фернанду Сантуша много забивает, мало пропускает и чувствует себя вполне вольготно. Более того, 36-летний бомбардир португальской национальной команды Криштиану Роналду является одним из самых результативных форвардов в отборе — на его счету 6 забитых мячей.

Стоит отметить, что выездной матч с сербами завершился ничьей 2:2, причем Португалия вела 2:0 после первого тайма. Но на дубль Жоты во втором тайме забитыми мячами ответили Митрович и Костич.

Сербия

Португалия изначально была фаворитом группы, но и сербы показали, что они не лыком шиты, набрав те же 17 очков в 7 матчах. Только разница мячей у них чуть похуже — 16-8.

Зато 27-летний сербский нападающий «Фулхэма» Александар Митрович переплюнул самого Роналду, ведь на счету Митровича уже 7 забитых мячей. Само собой, сербам очень не хочется проходить через сито плей-офф, и они всеми силами будут стараться добыть положительный результат.

Противостояние

По сути, португальцам нужно не проиграть Сербии, чтобы сохранить за собой первое место в группе и с комфортом отправиться на чемпионат мира. И, конечно, они являются фаворитами поединка на своем домашнем стадионе. Но Сербия — команда опасная, которая всегда готова воспользоваться малейшей слабостью соперника. Противостояние обещает быть очень интересным.

Ориентировочные составы:

Португалия: Патрисиу — Канселу, Фонте, Диаш, Мендеш, Фернандеш, Палинья, Моутинью, Б. Силва, Роналду, Жота.

Сербия: Райкович — Миленкович, Митрович, Павлович, Радоньич, Милинкович-Савич, Гудель, Костич, Тадич, Митрович, Влахович.

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

14 ноября, воскресенье

Португалия — Сербия
Лиссабон. Стадион «Да Луш». 21:45
Прямая трансляция на телеканале «Футбол 1»
Прогноз Sport.ua — 2:1

Михаил Шаповалов, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности