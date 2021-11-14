В воскресенье, 14 ноября, состоится поединок отбора на ЧМ-2022, в котором сборная Португалии примет национальную команду Сербии.

Матч пройдет в Лиссабоне на стадионе «Да Луш». Стартовый свисток встречи прозвучит в 21:45 по киевскому времени.

Португалия

Португальская команда очень уверенно выглядит в отборочном турнире. После 7 сыгранных туров сборная Португалии занимает первое место в группе, имея в активе 17 очков при разнице забитых и пропущенных мячей 16-4.

Команда Фернанду Сантуша много забивает, мало пропускает и чувствует себя вполне вольготно. Более того, 36-летний бомбардир португальской национальной команды Криштиану Роналду является одним из самых результативных форвардов в отборе — на его счету 6 забитых мячей.

Стоит отметить, что выездной матч с сербами завершился ничьей 2:2, причем Португалия вела 2:0 после первого тайма. Но на дубль Жоты во втором тайме забитыми мячами ответили Митрович и Костич.

Сербия

Португалия изначально была фаворитом группы, но и сербы показали, что они не лыком шиты, набрав те же 17 очков в 7 матчах. Только разница мячей у них чуть похуже — 16-8.

Зато 27-летний сербский нападающий «Фулхэма» Александар Митрович переплюнул самого Роналду, ведь на счету Митровича уже 7 забитых мячей. Само собой, сербам очень не хочется проходить через сито плей-офф, и они всеми силами будут стараться добыть положительный результат.

Противостояние

По сути, португальцам нужно не проиграть Сербии, чтобы сохранить за собой первое место в группе и с комфортом отправиться на чемпионат мира. И, конечно, они являются фаворитами поединка на своем домашнем стадионе. Но Сербия — команда опасная, которая всегда готова воспользоваться малейшей слабостью соперника. Противостояние обещает быть очень интересным.

Ориентировочные составы:

Португалия: Патрисиу — Канселу, Фонте, Диаш, Мендеш, Фернандеш, Палинья, Моутинью, Б. Силва, Роналду, Жота.

Сербия: Райкович — Миленкович, Митрович, Павлович, Радоньич, Милинкович-Савич, Гудель, Костич, Тадич, Митрович, Влахович.

14 ноября, воскресенье