14 ноября состоялись матчи 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022.
Сербия на последних минутах вырвала победу у Португалии (2:1) и вышла на ЧМ-2022. Решающий гол забил Александар Митрович на 90-й минуте матча. Португальская сборная с капитаном Криштиану Роналду сыграет в плей-офф раунде квалификации.
Квалификация ЧМ-2022
9-й тур, 14 ноября
Португалия – Сербия – 1:2
Голы: Ренату Санчеш, 2 – Тадич, 33, Митрович, 90.
ГОЛ! 1:0. Ренату Санчеш, 2 мин.
ГОЛ! 1:1. Тадич, 33 мин.
ГОЛ! 1:2. Митрович, 90 мин.
Видеообзор первого тайма.
Видеообзор второго тайма.
|89'
|ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
|33'
|ГОЛ ! Мяч забил Душан Тадич (Сербия).
|2'
|ГОЛ ! Мяч забил Ренату Саншеш (Португалия).
Источник — Sport.ua
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