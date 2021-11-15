Португалия
1 : 2
Сербия
14.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Португалия – Сербия – 1:2. Большая сенсация. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 10-го тура квалификации чемпионата мира 2022

  • 15.11.2021 00:42
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Португалия – Сербия – 1:2. Большая сенсация. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

14 ноября состоялись матчи 10-го тура отборочного турнира чемпионата мира 2022.

Сербия на последних минутах вырвала победу у Португалии (2:1) и вышла на ЧМ-2022. Решающий гол забил Александар Митрович на 90-й минуте матча. Португальская сборная с капитаном Криштиану Роналду сыграет в плей-офф раунде квалификации.

Квалификация ЧМ-2022

9-й тур, 14 ноября

Португалия – Сербия – 1:2

Голы: Ренату Санчеш, 2 – Тадич, 33, Митрович, 90.

ГОЛ! 1:0. Ренату Санчеш, 2 мин.

ГОЛ! 1:1. Тадич, 33 мин.

ГОЛ! 1:2. Митрович, 90 мин.

Видеообзор первого тайма.

Видеообзор второго тайма.

События матча
89' ГОЛ ! Мяч забил Александар Митрович (Сербия).
33' ГОЛ ! Мяч забил Душан Тадич (Сербия).
2' ГОЛ ! Мяч забил Ренату Саншеш (Португалия).

Источник — Sport.ua

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