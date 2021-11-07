Миланское дерби: нелогичное, но справедливое

Первый тайм миланского дерби выдался полностью неоднозначным. «Милан» владел неосопримым преимуществом, но привез пенальти, который уверенно реализовал Чалханоглу – 0:1.

Номинальные хозяева «Сан-Сиро» очень быстро сравняли счет, хотя сами сделать этого не смогли: после навеса со штрафного де Врей головой послал мяч в сетку собственных ворот – 1:1.

Затем случился еще одинпенальти в ворота «Милана». Однако почему-то на сей раз к «точке» подошел не Чалханоглу, а Лаутаро Мартинес – и не смог переиграть вратаря! В итоге первый тайм принес такие цифры: 59:41% по владению мячом в пользу «Милана», два пенальти от «Интера», а счет – равный!

Второй тайм начался при полном преимуществе «нерадзурри». Эта половина игры прошла при преимуществе уже 57:43% в пользу номинальных гостей! Однако за 45 минут команды сумели нанести только один удар в створ: Ибрагимович со штрафного пробил в угол ворот, но вратарь справился. Случилось это на 82 минуте, а на последней минуте основного сремени Салемакерс имел реальнейший шанс принести своей команде победу, но угодил в штангу.

Вот такая боевая ничья практически не изменила положение команд. «Милан» делит 1-2 строчку турнирной таблицы с «Наполи», набрав 32 очка. В следующем туре команда едет в гости к «Фиорентине». У «Интера» 25 баллов и 3 место, и в ближайшем туре «нерадзурри» принимают «Наполи».



Итальянская Серия А. 12-й тур.

«Милан» – «Интер» - 1:1.

де Врей (17, в свои ворота) - Чалханоглу (11, с пенальти).

Балло-Туре (26).

На 27 минуте Лаутаро Мартинес не реализовал пенальти (вратарь).

«Милан»: Тэтэрушану, Калабрия, Кьер, Томори, Балло-Туре (Калюлю, 46), Кессье, Тонали, Крунич (Бакайоко, 84), Диас (Салемахерс, 59), Леау (Ребич, 59), Ибрагимович.

«Интер»: Ханданович, Шкриньяр, де Врей, Бастони (Димарко, 84), Дармиан (Дюмфрис, 76), Барелла (Видаль, 68), Брозович, Чалханоглу, Перишич, Джеко (Корреа, 76), Лаутаро Мартинес (Санчес, 84).

Стадион «Сан-Сиро» (Милан, Италия).

Арбитр: Даниэле Довери (Рим, Италия).