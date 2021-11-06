12-й тур
Милан
0 : 0
Интер Милан
07.11.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Милан – Интер. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 12 тура Серии А

  • 06.11.2021 23:39
  • 55 просмотров
  • 0 комментариев
Милан – Интер. Текстовая трансляция матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 ноября, состоится встреча 12-го тура чемпионата Италии, в которой «Милан» примет «Интер». Поединок пройдет в Милане на поле стадиона «Сан-Сиро», начало в 21:45.

Миланское дерби – это всегда бескомпромиссный поединок. А сейчас к тому же встречаются вторая и третья команды чемпионской гонки! Причем «россо-нери» опережают своих заклятых соседей на 7 очков. И «нерадзурри» не могут не понимать, что в случае поражения разрыв увеличится до десяти баллов, а это серьезно скажется на их шансах в борьбе за Скудетто. Так что встреча обещает стать сверхнапряженной!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Милан» – «Интер».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Клим Лавренюк, Sport.ua

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности