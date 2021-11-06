В воскресенье, 7 ноября, состоится встреча 12-го тура чемпионата Италии, в которой «Милан» примет «Интер». Поединок пройдет в Милане на поле стадиона «Сан-Сиро», начало в 21:45.

Миланское дерби – это всегда бескомпромиссный поединок. А сейчас к тому же встречаются вторая и третья команды чемпионской гонки! Причем «россо-нери» опережают своих заклятых соседей на 7 очков. И «нерадзурри» не могут не понимать, что в случае поражения разрыв увеличится до десяти баллов, а это серьезно скажется на их шансах в борьбе за Скудетто. Так что встреча обещает стать сверхнапряженной!

Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Милан» – «Интер».

АНОНС И ПРОГНОЗ МАТЧА