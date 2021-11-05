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Интер Милан
07.11.2021 21:45   ТВ-трансляция: 

Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Миланское дерби станет украшением 12-го тура Серии А

  • 05.11.2021 17:37
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Милан – Интер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
© Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 7 ноября, на стадионе «Джузеппе Меацца» в рамках 12-го тура итальянской Серии А состоится долгожданное миланское дерби – «Милан» сыграет против «Интера». Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Милан

 

Прошлый сезон для «россонери» стал самым успешным за последние девять лет. Команда Стефано Пиоли стала вице-чемпионом Италии, пропустив вперед в турнирной таблице Серии А лишь принципиального соперника – миланский «Интер». Однако серебряные медали и путевка в Лигу чемпионов не могут не радовать фанов «Милана».

Тем более, что и в новом национальном чемпионате подопечные Пиоли пока идут почти идеально, набрав 31 очко в первых 11 турах. Единственная ничья была с «Ювентусом» (1:1) в четвертом туре. А вот в Лиге чемпионов у «Милана» пока лишь одно очко после четырех сыгранных поединков, и даже две победы в оставшихся матчах не гарантируют выхода в плей-офф турнира.

Интер

 

У «нерадзурри» ситуация противоположная: в Лиге чемпионов пока все складывается неплохо: семь очков, вторая строчка в турнирной таблице и отличные шансы на выход в 1/8 финала, в том числе есть даже возможность побороться за первое место в группе с мадридским «Реалом», которому «Интер» проиграл в первом круге, ведь отставание от «сливочных» составляет всего лишь два балла.

А вот в чемпионате у команды Симоне Индзаги дела обстоят, мягко говоря, не очень хорошо. «Интер» хоть и располагается на довольно высоком третьем месте, но успел отпустить «Милан» и «Наполи» аж на семь баллов. Поэтому предстоящий матч имеет для «нерадзурри» колоссальное значение, ведь в случае поражения о защите скудетто де-факто можно будет забыть.

Ориентировочные составы

«Милан»: Тэтэрушану – Романьоли, Кьер, Томори, Калабрия, Салемакерс, Кессье, Беннасер, Диас, Ибрагимович, Леау.

«Интер»: Ханданович – Димарко, де Врей, Бастони, Шкриниар, Перишич, Брозович, Чалханоглу, Барелла, Мартинес, Джеко.

7 ноября, воскресенье

«Милан» – «Интер»
Милан. «Джузеппе Меацца». 21:45
МИЛАН — ИНТЕР. ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
ТВ-трансляция на медиасервисе MEGOGO
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Денис Шаховец, Sport.ua

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