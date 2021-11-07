Линц. Козлова вслед за Цуренко пробилась в основу

Украинская теннисистка Катерина Козлова (№129 WTA) пробилась в основу турнира WTA 250 в Линце.
В финала отбора украинки одолела третью сеяную Ану Богдан из Румынии (№108 WTA).
Линц. Финал квалификации
Катерина Козлова (Украина) – Ана Богдан (Румыния) – 7:6(2), 6:4
Ранее в основу пробилась и Леся Цуренко.
Источник — Sport.ua
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