Цуренко победила в финале квалификации турнира в Линце

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№113 WTA) вышла в основной раунд турнира WTA 250 в Линце.



В финала отбора соперницей украинка одержала победу над Жаклин Кристиан из Румынии (№104 WTA).

WTA Линц. Квалификация

Леся Цуренко (Украина, 7) - Жаклин Кристиан (Румыния, 1) – 5:7, 6:4, 6:1

В основной сетке турнира в Линце выступят Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Ранее от участия в турнире отказалась Марта Костюк.