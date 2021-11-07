Цуренко победила в финале квалификации турнира в Линце

Украинка пробилась в основной раунд турнира

  • 07.11.2021 14:30
  • 721 просмотр
  • 3 комментария
Цуренко победила в финале квалификации турнира в Линце
© Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№113 WTA) вышла в основной раунд турнира WTA 250 в Линце.
     
В финала отбора соперницей украинка одержала победу над Жаклин Кристиан из Румынии (№104 WTA).

WTA Линц. Квалификация
Леся Цуренко (Украина, 7) - Жаклин Кристиан (Румыния, 1) – 5:7, 6:4, 6:1

В основной сетке турнира в Линце выступят Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Ранее от участия в турнире отказалась Марта Костюк.

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Александр Ад
    online
    Александр Ад, 07.11.2021 14:34
    +2
    молодець.по грі Леся заслуговує бути в сотні.
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    Spectra
    Spectra, 07.11.2021 14:31
    +1
    Молодец! Было бы здорово попасть на Петерсон и взять реванш!
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    Senior
    online
    Senior, 07.11.2021 14:51
    -1
    Александр Ад, 07.11.2021 14:34
    молодець.по грі Леся заслуговує бути в сотні.
    А по життю - у росії
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