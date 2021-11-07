Цуренко победила в финале квалификации турнира в Линце

Украинская теннисистка Леся Цуренко (№113 WTA) вышла в основной раунд турнира WTA 250 в Линце.
В финала отбора соперницей украинка одержала победу над Жаклин Кристиан из Румынии (№104 WTA).
WTA Линц. Квалификация
Леся Цуренко (Украина, 7) - Жаклин Кристиан (Румыния, 1) – 5:7, 6:4, 6:1
В основной сетке турнира в Линце выступят Ангелина Калинина и Даяна Ястремская. Ранее от участия в турнире отказалась Марта Костюк.
Источник — Sport.ua
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