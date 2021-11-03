Костюк снялась с турнира WTA в Линце

Украинская теннисистка не выступит в Австрии

  • 03.11.2021 18:52
  • 216 просмотров
  • 0 комментариев
Костюк снялась с турнира WTA в Линце
© Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

Украинская теннисистка Марта Костюк приняла решение сняться с турнира WTA в Линце (Австрия). Он состоится с 6 по 12 ноября.

Причины снятия Костюк не сообщаются, но, скорее всего, дело в травме бедра, боли в котором Марта испытывала еще во время полуфинала турнира в Клуж-Напоке против Симоны Халеп в прошлую субботу (30 октября).

После снятия Костюк в заявочном списке турнира в Линце остались две представительницы Украины: Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.

Источник — Twitter

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности