Костюк снялась с турнира WTA в Линце

Украинская теннисистка Марта Костюк приняла решение сняться с турнира WTA в Линце (Австрия). Он состоится с 6 по 12 ноября.

Причины снятия Костюк не сообщаются, но, скорее всего, дело в травме бедра, боли в котором Марта испытывала еще во время полуфинала турнира в Клуж-Напоке против Симоны Халеп в прошлую субботу (30 октября).

После снятия Костюк в заявочном списке турнира в Линце остались две представительницы Украины: Ангелина Калинина и Даяна Ястремская.