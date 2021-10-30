Клуж-Напока. Костюк проиграла Халеп, взяв всего один гейм

Марта с травмой бедра не сумела составить конкуренции экс-первой ракетке мира

  • 30.10.2021 18:09
  • 988 просмотров
  • 12 комментариев
Клуж-Напока. Костюк проиграла Халеп, взяв всего один гейм
© Transylvania Open. Симона Халеп

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
     
В полуфинале украинка, которая получила шестой номер посева, проиграла лидеру посева Симоне Халеп (№18 WTA).
 
Марта с самого начала встречи испытывала проблемы с правым бедром и не смогла составить конкуренции экс-первой ракетке мира.
 
Клуж-Напока. Полуфинал
Марта Костюк (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 0:6, 1:6
 
Халеп в финале сыграет с Анетт Контавейт из Эстонии, которая ранее переиграла Ребекку Петерсон из Швеции.

Марта сохраняет шансы дебютировать в топ-50, но для этого нужно, чтобы Жасмин Паолини проиграла полуфинальный матч на соревнованиях в Курмаёре.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    olya403
    olya403, 30.10.2021 18:16
    +4
    Сімона заземлила Марту. Бо, чесно кажучи, Марта вчора зловила зірочку, наговоривши купу всього непотрібного.
    Купа дитячих помилок, але принаймні не істерила і не верещала. Дорослішає?
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    Stanislav Matusevych
    Stanislav Matusevych, 30.10.2021 18:24
    +1
    Симона, нарешті, повністю оговталася від своїх болячок, і хоче завершити сезон вдома та з титулом. Саме в такому стані вона виграла Вімблдон у домінуючому стилі. І ніякі Радукану їй не стали б на заваді на ЮСО, якби її фізичний стан тоді був нормальним. Тепер в мене є великі підозри, що мрії Контавейт про Підсумковий завтра розвіються.
    Марта, як не дивно, за стратегією грала правильніше, ніж в першій очній зустрічі в І-В, де вона навіть мала шанс виграти перший сет у захисній манері, бо Симона дуже багато помилялася. Тільки постійним тиском можна румунку перемогти, коли та у формі. Колись це вдало вміла робити Еліна. А Марта і так останнім часом має небагато практики в атаці, чомусь граючи у виключно захисній манері, і сьогодні до цього додалося пошкодження. Може, і добре, що закінчилося цілковитим розгромом, щоб у Марти не було ілюзій щодо своєї близькості до великих перемог. Роботи у міжсезоння вкрай багато.
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    dudigo78
    dudigo78, 30.10.2021 18:21
    +1
    Другий сезон поспіль наші жінки в основному розчаровують. Навіть ніякого особливого позитиву не знаходжу для себе. Еліна і Даяна регрес, Марта топчеться на місці. Про решту нема що і казати
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    KeniSan
    KeniSan, 30.10.2021 18:44
    0
    Stanislav Matusevych, 30.10.2021 18:24
    Симона, нарешті, повністю оговталася від своїх болячок, і хоче завершити сезон вдома та з титулом. Саме в такому стані вона виграла Вімблдон у домінуючому стилі. І ніякі Радукану їй не стали б на заваді на ЮСО, якби її фізичний стан тоді був нормальним. Тепер в мене є великі підозри, що мрії Контавейт про Підсумковий завтра розвіються.
    Марта, як не дивно, за стратегією грала правильніше, ніж в першій очній зустрічі в І-В, де вона навіть мала шанс виграти перший сет у захисній манері, бо Симона дуже багато помилялася. Тільки постійним тиском можна румунку перемогти, коли та у формі. Колись це вдало вміла робити Еліна. А Марта і так останнім часом має небагато практики в атаці, чомусь граючи у виключно захисній манері, і сьогодні до цього додалося пошкодження. Може, і добре, що закінчилося цілковитим розгромом, щоб у Марти не було ілюзій щодо своєї близькості до великих перемог. Роботи у міжсезоння вкрай багато.
    Ох нахвалили, сразу видно что фанат Симоны)) Только вот умные девушки не рвут жилы на 250-тысячниках, а выкладываются по полной на ТБШ. Вот поэтому и не стоит делать выводы о форме теннисистки на таких турнирах. Халеп ничего особенного не показала, просто Марта не умеет завершать розыгрыши и соперницы которые не ошибаются, проблем с ней не имеют.
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    axylinam
    axylinam, 30.10.2021 18:44
    0
    Вполне закономерный результат, достаточно сравнить их достижения в теннисе,
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    Андрій Некрасов
    online
    Андрій Некрасов, 30.10.2021 18:42 (изменен)
    0
    Даяна виграла третій сет!!!!!, 30.10.2021 18:25
    А ще вчора вона казала,що тут корти швидші чим в Індіанавельсі і в неї є тактичні напрацювання проти Сімони! І кому допомогли швидші корти,?) Марта,не перетворюйся в Цуренко!
    Марте до качества игры Цуренко (здоровой) еще пахать и пахать. Так что сравнивать Марту с Цуренко - это комплимент Марте.
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    сергей богданов
    сергей богданов, 30.10.2021 18:41
    0
    А я не буду ругать Марту очень полезная игра для нее, вчера говорила что тяжело было смотреть на успехи радукану и Фернандес в Америке мол я тоже так могу, надеюсь теперь она поймет что это исключение из правил и равняться надо на другие примеры и пахать и пахать в межсезонье
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    Вася Чіпа
    online
    Вася Чіпа, 30.10.2021 18:27
    -1
    olya403, 30.10.2021 18:16
    Сімона заземлила Марту. Бо, чесно кажучи, Марта вчора зловила зірочку, наговоривши купу всього непотрібного.
    Купа дитячих помилок, але принаймні не істерила і не верещала. Дорослішає?
    Дуже затягнулось дорослішання.
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    Даяна виграла третій сет!!!!!
    Даяна виграла третій сет!!!!!, 30.10.2021 18:25
    -1
    olya403, 30.10.2021 18:16
    Сімона заземлила Марту. Бо, чесно кажучи, Марта вчора зловила зірочку, наговоривши купу всього непотрібного.
    Купа дитячих помилок, але принаймні не істерила і не верещала. Дорослішає?
    А ще вчора вона казала,що тут корти швидші чим в Індіанавельсі і в неї є тактичні напрацювання проти Сімони! І кому допомогли швидші корти,?) Марта,не перетворюйся в Цуренко!
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    Даяна виграла третій сет!!!!!
    Даяна виграла третій сет!!!!!, 30.10.2021 18:18
    -1
    Марта,геть слабо. Тренуйся більше!!
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    Александр Ад
    Александр Ад, 30.10.2021 18:25
    -2
    таке враження,що в Марті в руках сьогодні була лопата.Концентрації нуль.А у суперніці залітало все
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    Vlad Ltava
    Vlad Ltava, 30.10.2021 18:19
    -4
    Один гейм , подача нулевая , агрессии ноль и вообще не знала как играть и что делать с этой Халеп . Такое впечатление , что в 15-17 лет играла лучше .
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