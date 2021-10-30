Клуж-Напока. Костюк проиграла Халеп, взяв всего один гейм

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.



В полуфинале украинка, которая получила шестой номер посева, проиграла лидеру посева Симоне Халеп (№18 WTA).



Марта с самого начала встречи испытывала проблемы с правым бедром и не смогла составить конкуренции экс-первой ракетке мира.



Клуж-Напока. Полуфинал

Марта Костюк (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 0:6, 1:6



Халеп в финале сыграет с Анетт Контавейт из Эстонии, которая ранее переиграла Ребекку Петерсон из Швеции.

Марта сохраняет шансы дебютировать в топ-50, но для этого нужно, чтобы Жасмин Паолини проиграла полуфинальный матч на соревнованиях в Курмаёре.