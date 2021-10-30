Клуж-Напока. Костюк проиграла Халеп, взяв всего один гейм

Украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) завершила борьбу на турнире WTA 250 в Клуж-Напоке.
В полуфинале украинка, которая получила шестой номер посева, проиграла лидеру посева Симоне Халеп (№18 WTA).
Марта с самого начала встречи испытывала проблемы с правым бедром и не смогла составить конкуренции экс-первой ракетке мира.
Клуж-Напока. Полуфинал
Марта Костюк (Украина) – Симона Халеп (Румыния) – 0:6, 1:6
Халеп в финале сыграет с Анетт Контавейт из Эстонии, которая ранее переиграла Ребекку Петерсон из Швеции.
Марта сохраняет шансы дебютировать в топ-50, но для этого нужно, чтобы Жасмин Паолини проиграла полуфинальный матч на соревнованиях в Курмаёре.
Источник — Sport.ua
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Купа дитячих помилок, але принаймні не істерила і не верещала. Дорослішає?
Марта, як не дивно, за стратегією грала правильніше, ніж в першій очній зустрічі в І-В, де вона навіть мала шанс виграти перший сет у захисній манері, бо Симона дуже багато помилялася. Тільки постійним тиском можна румунку перемогти, коли та у формі. Колись це вдало вміла робити Еліна. А Марта і так останнім часом має небагато практики в атаці, чомусь граючи у виключно захисній манері, і сьогодні до цього додалося пошкодження. Може, і добре, що закінчилося цілковитим розгромом, щоб у Марти не було ілюзій щодо своєї близькості до великих перемог. Роботи у міжсезоння вкрай багато.
Марта, як не дивно, за стратегією грала правильніше, ніж в першій очній зустрічі в І-В, де вона навіть мала шанс виграти перший сет у захисній манері, бо Симона дуже багато помилялася. Тільки постійним тиском можна румунку перемогти, коли та у формі. Колись це вдало вміла робити Еліна. А Марта і так останнім часом має небагато практики в атаці, чомусь граючи у виключно захисній манері, і сьогодні до цього додалося пошкодження. Може, і добре, що закінчилося цілковитим розгромом, щоб у Марти не було ілюзій щодо своєї близькості до великих перемог. Роботи у міжсезоння вкрай багато.
Купа дитячих помилок, але принаймні не істерила і не верещала. Дорослішає?
Купа дитячих помилок, але принаймні не істерила і не верещала. Дорослішає?
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