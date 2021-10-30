Один шаг до Итогового. Контавейт легко вышла в финал турнира в Клуж-Напоке

Эстонская теннисистка стала первой финалисткой турнира в Румынии

  • 30.10.2021 16:11
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  • 1 комментарий
Один шаг до Итогового. Контавейт легко вышла в финал турнира в Клуж-Напоке
© Transylvania Open. Анетт Контавейт

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (№14 WTA) стала первой финалисткой турнира WTA 250 в Румынии.
 
В матче 1/2 финала эстонка не оставила шансов Ребекке Петерсон (№99 WTA) из Швеции.
 
Клуж-Напока. 1/2 финала
Анетт Контавейт (Эстония) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:3, 6:2
 
В финале Контавейт сыграет против Марты Костюк (№55 WTA) или Симоны Халеп (№18 WTA). 
 
Отметим, что победа на турнире позволит Анетт стать восьмой участницей Итогового турнира WTA, который в этом году пройдет в Мексике.

Источник — Sport.ua

(5 голосов)

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Комментарии
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    AleksMih
    AleksMih, 30.10.2021 16:18
    0
    К дому первой ракетки Африки на пару дней пора ставить на дежурство полицейский и реанимобили, а чела, предложившего сняться с Курмайёра, подальше спрятать по программе защиты
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