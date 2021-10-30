Один шаг до Итогового. Контавейт легко вышла в финал турнира в Клуж-Напоке

Эстонская теннисистка Анетт Контавейт (№14 WTA) стала первой финалисткой турнира WTA 250 в Румынии.



В матче 1/2 финала эстонка не оставила шансов Ребекке Петерсон (№99 WTA) из Швеции.



Клуж-Напока. 1/2 финала

Анетт Контавейт (Эстония) – Ребекка Петерсон (Швеция) – 6:3, 6:2



В финале Контавейт сыграет против Марты Костюк (№55 WTA) или Симоны Халеп (№18 WTA).



Отметим, что победа на турнире позволит Анетт стать восьмой участницей Итогового турнира WTA, который в этом году пройдет в Мексике.