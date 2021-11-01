В среду, 3 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором местный «Ливерпуль» примет мадридский «Атлетико». Начало поединка запланировано на 22:00 по киевскому времени.

В настоящий момент расклад в группе В таков: «Ливерпуль» идет первым с максимальным количеством очков, у «Атлетико» и «Порту» по четыре пункта, а у «Милана» все еще нет зачетных баллов. Если мерсисайдцы уже практически гарантировали себе место в плей-офф, то вот мадридцам необходимо побеждать, чтобы приблизиться к этому.

«Ливерпуль»

Мерсисайдцы на выходных провели очередной поединок чемпионата Англии. Подопечные Юргена Клоппа сыграли вничью с «Брайтоном». Несмотря на потерю очков, «красные» продолжают идти вторыми в турнирной таблице, отставая на три очка от «Челси». Также «Ливерпуль» продолжает борьбу в Кубке английской лиги. Там он пробился уже в четвертьфинал, где сыграет против «Лестера».

В самом престижном клубном турнире Европы мерсисайдцы выступают идеально. В сложной группе они добыли три победы в трех матчах, одолев «Милан», «Порту» и «Атлетико». Таким образом, «Ливерпуль» практически обеспечил себе выход в 1/8 финала и уже вряд ли им что-то помешает это сделать.

В лазарете «Ливерпуля» находятся Наби Кейта, Джеймс Милнер и Харви Эллиот. Они точно не сыграют в этой встрече. Также под вопросом участие в игре Фабиньо и Куивина Келлехера.

«Атлетико»

Для «матрасников» этот поединок имеет очень большое значение. «Атлетико» сыграл вничью с «Порту», выиграл у «Милана» и уступил «Ливерпулю». Выход из группы у подопечных Диего Симеоне находится под большим вопросом. Они могут как выйти в плей-офф, так и вовсе пролететь мимо евровесны, поэтому каждый матч для них крайне важен.

В чемпионате Испании у «Атлетико» дела также обстоят пока что не очень хорошо. Команда из столицы Испании идет лишь четвертой, хотя отставание от лидирующего «Реал Сосьедад» составляет лишь три пункта. На выходных «матрасники» без проблем разобрались с «Бетисом», отправив в его ворота три мяча.

Не смогут принять участие в этой игре травмированные Жоффрей Кондогбиа, Тома Лемар и Маркос Льоренте, а также дисквалифицированный Стефан Савич.

История встреч

Восемь матчей, три победы «Атлетико», три ничьи и две виктории «Ливерпуля» - такая статистика команд в очных противостояниях.

Поединок, который состоялся 19 октября в Мадриде, завершился со счетом 3:2 в пользу «Ливерпуля».

Ориентировочные составы

«Ливерпуль»: Алиссон, Александр-Арнольд, Конате, Ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Джонс, Окслейд-Чемберлен, Салах, Мане, Жота.

«Атлетико»: Облак, Эрмосо, Хименес, Врсалько, Триппьер, Коке, де Паул, Карраско, Гризманн, Суарес, Фелиш.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что этот поединок завершится вничью. Нашей ставкой будет позиция – Х с коэффициентом 4.04 по линии Parimatch.

3 ноября, среда