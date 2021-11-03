Снова огонь. Ливерпуль бьет Атлетико и выигрывает четвертый матч группы ЛЧ

«Атлетико» после домашнего поражения от «Ливерпуля», в котором был удален Антуан Гризманн, на выезде снова проиграл «Красным».
И снова с удалением. Еще в первом тайме красную карточку получил Фелипе. «Ливерпуль» забил два безответных гола и с 12 очками демонстрирует безупречные результаты.
Команда Юргена Клоппа уже в плей-офф, а вот «Атлетико» еще предстоит побороться за выход дальше.
Группа B
Ливерпуль - Атлетико 2:0
Голы: Жота, 13, Мане, 21
Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд, Матип, ван Дейк, Цимикас, Фабиньо (Алькантара, 59), Хендерсон, Окслейд-Чемберлен (Минамино, 78), Салах, Мане (Фирмино, 46, Ориги, 78)), Жота
Атлетико: Облак, Триппьер, Фелипе, Хименес, Эрмосо, Коке (Кунья, 69), Де Пол, Карраско (Врсалько, 69), Корреа (Серрано, 75), Фелиш (Лоди, 59), Суарес (Эррера, 59)
Удален: Фелипе, 36
1. Ливерпуль - 12
2. Порту - 5
3. Атлетико - 4
4. Милан - 1
Источник — Sport.ua
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