Юрген КЛОПП: «Я не хотел, чтобы у Атлетико удаляли игрока»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» (2:0) в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов. Победа позволила «красным» заранее обеспечить себе место в плей-офф турнира.

«Момент с красной карточкой у «Атлетико»? Сперва не увидел в этом моменте красную карточку. Мне показалось, что это желтая. Но затем я пересмотрел этот момент. Судья лично принял решение. Это была красная.

Я не хотел, чтобы у соперников удалили игрока. Даже играя в полных составах, мы контролировали матч. Но, при нашем напряженном графике, играть против десяти футболистов намного легче», — отметил Клопп.