Ливерпуль
2 : 0
Атлетико Мадрид
03.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Юрген КЛОПП: «Я не хотел, чтобы у Атлетико удаляли игрока»

Наставник «Ливерпуля» рассказал о победе над мадридским клубом (2:0)

  • 04.11.2021 11:42
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Юрген КЛОПП: «Я не хотел, чтобы у Атлетико удаляли игрока»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над мадридским «Атлетико» (2:0) в четвертом туре группового раунда Лиги чемпионов. Победа позволила «красным» заранее обеспечить себе место в плей-офф турнира.

«Момент с красной карточкой у «Атлетико»? Сперва не увидел в этом моменте красную карточку. Мне показалось, что это желтая. Но затем я пересмотрел этот момент. Судья лично принял решение. Это была красная.

Я не хотел, чтобы у соперников удалили игрока. Даже играя в полных составах, мы контролировали матч. Но, при нашем напряженном графике, играть против десяти футболистов намного легче», — отметил Клопп.

События матча
37' Игрок команды Атлетико Мадрид получает красную карточку.
21' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
13' ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).

Источник — Sport.ua

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