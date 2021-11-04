Ливерпуль
2 : 0
Атлетико Мадрид
03.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ливерпуль – Атлетико – 2:0. Диогу Жота и Мане. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

  • 04.11.2021 00:36
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Ливерпуль – Атлетико – 2:0. Диогу Жота и Мане. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Атлетико» со счетом 2:0.

Счет открыл нападающий хозяев Диогу Жота, а Садио Мане удвоил преимущество английской команды. На 36-й минуте красную карточку получил защитник гостей Фелипе.

Лига чемпионов

Группа B. 4-й тур

«Ливерпуль» (Англия)  «Атлетико» (Испания)  2:0

Голы: Диогу Жота, 13, Мане, 21.

Видеообзор матча.

ГОЛ! 1:0. Диогу Жота, 13 мин.

ГОЛ! 2:0. Мане, 21 мин.

События матча
37' Игрок команды Атлетико Мадрид получает красную карточку.
21' ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
13' ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).

Источник — Sport.ua

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