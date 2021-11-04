Ливерпуль – Атлетико – 2:0. Диогу Жота и Мане. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл «Атлетико» со счетом 2:0.
Счет открыл нападающий хозяев Диогу Жота, а Садио Мане удвоил преимущество английской команды. На 36-й минуте красную карточку получил защитник гостей Фелипе.
Лига чемпионов
Группа B. 4-й тур
«Ливерпуль» (Англия) – «Атлетико» (Испания) – 2:0
Голы: Диогу Жота, 13, Мане, 21.
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Диогу Жота, 13 мин.
ГОЛ! 2:0. Мане, 21 мин.
События матча
|37'
|Игрок команды Атлетико Мадрид получает красную карточку.
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
|13'
|ГОЛ ! Мяч забил Диогу Жота (Ливерпуль).
Источник — Sport.ua
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