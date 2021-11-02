В субботу, 3 ноября, состоится матч четвертого тура группового раунда Лиги чемпионов, в котором немецкий «РБ Лейпциг» на домашнем стадионе «Ред Булл-Арена» примет французский ПСЖ. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

РБ Лейпциг

«Быки» в предыдущих сезонах приятно удивили своими выступлениями, показывая достойную, конкурентную игру. Однако, после ухода уже бывшего главного тренера Юлиана Нагельсманна в мюнхенскую «Баварию», «РБ Лейпциг» стал выступать заметно хуже – как в чемпионате, так и на евроарене, причем во втором случае регресс более очевиден. В первых трех турах вице-чемпион Германии не набрал ни одного очка, потерпев три поражения.

Теперь рассчитывать даже на выход в Лигу Европы будет достаточно сложно, ведь бельгийский «Брюгге» уже успел набрать четыре балла. Таким образом, команде американского специалиста Джесси Марша необходимо практически в каждом оставшемся матче цепляться за очки, что сделать будет очень непросто, особенно это касается поединков с ПСЖ и «Манчестер Сити».

ПСЖ

Парижане в прошлом сезоне впервые за последние восемь лет не смогли завоевать чемпионский титул во Франции, неожиданно проиграв в гонке за золотыми медалями «Лиллю». В нынешней Лиге 1 команда Маурисио Почеттино пока очень уверенно лидирует, поэтому проблем с возвращением чемпионства быть не должно. Так что все силы ПСЖ в первую очередь бросает на Лигу чемпионов.

Команда, в которой собраны три топ-футболиста – Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе, просто обязана впервые в своей истории выиграть престижнейший турнир. Мбаппе в предстоящем матче не сыграет из-за травмы, но его есть кому заменить. К тому же, парижане уже сделали весомую заявку на выход в плей-офф, набрав 7 очков к экватору группового этапа.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что ПСЖ в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 2.21 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«РБ Лейпциг»: Гулачи – Хенрикс, Орбан, Симакан, Мукиэле, Кампль, Лаймер, Собослаи, Форсберг, Нкунку, Поульсен.

ПСЖ: Доннарумма – Мендеш, Кимпембе, Маркиньос, Хакими, Вейналдум, Гуйе, Эррера, Икарди, Месси, Неймар.

3 ноября, среда