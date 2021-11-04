РБ Лейпциг – ПСЖ – 2:2. Дубль Вейналдума. Видео голов и обзор матча

В матче 4-го тура Лиги чемпионов РБ «Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «ПСЖ» (2:2).
Лига чемпионов
Группа A. 4-й тур
«РБ Лейпциг» (Германия) – «ПСЖ» (Франция) – 2:2
Голы: Нкунку, 8, Собослои, 90+2 (пен) – Вейналдум, 21, 39.
Нереализованный пенальти: Андре Силва, 12 (вратарь).
Видеообзор матча.
ГОЛ! 1:0. Нкунку, 8 мин.
ГОЛ! 1:1. Вейналдум, 21 мин.
ГОЛ! 1:2. Вейналдум, 39 мин.
ГОЛ! 2:2. Собослои, 90+2 мин. (пен)
События матча
|90'
|ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Собослои (РБ Лейпциг).
|39'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (ПСЖ).
|21'
|ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (ПСЖ).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).
Источник — Sport.ua
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