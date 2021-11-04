РБ Лейпциг
2 : 2
ПСЖ
03.11.2021, FT   ТВ-трансляция: 

РБ Лейпциг – ПСЖ – 2:2. Дубль Вейналдума. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 4-го тура Лиги чемпионов

  • 04.11.2021 01:40
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РБ Лейпциг – ПСЖ – 2:2. Дубль Вейналдума. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 4-го тура Лиги чемпионов РБ «Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с «ПСЖ» (2:2).

Лига чемпионов

Группа A. 4-й тур

«РБ Лейпциг» (Германия) – «ПСЖ» (Франция) – 2:2

Голы: Нкунку, 8, Собослои, 90+2 (пен) – Вейналдум, 21, 39.

Нереализованный пенальти: Андре Силва, 12 (вратарь).

Видеообзор матча.

ГОЛ! 1:0. Нкунку, 8 мин.

ГОЛ! 1:1. Вейналдум, 21 мин.

ГОЛ! 1:2. Вейналдум, 39 мин.

ГОЛ! 2:2. Собослои, 90+2 мин. (пен)

События матча
90' ГОЛ ! С пенальти забил Доминик Собослои (РБ Лейпциг).
39' ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (ПСЖ).
21' ГОЛ ! Мяч забил Жоржиньо Вейналдум (ПСЖ).
8' ГОЛ ! Мяч забил Кристофер Нкунку (РБ Лейпциг).

Источник — Sport.ua

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