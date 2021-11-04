Маурисио ПОЧЕТТИНО: «Создали достаточно моментов, чтобы победить»

В матче 4-го тура Лиги чемпионов РБ «Лейпциг» на своем поле сыграл вничью с ПСЖ (2:2). Главный тренер парижан Маурисио Поччетино высказался об этой игре.

«Трудно сказать, что я доволен нашей игрой, потому что мы все разочарованы ничьей. Думаю, мы создали достаточно моментов, чтобы получить три очка, но в целом этот результат можно назвать справедливым.

Vы должны как следует проанализировать этот матч, но иногда нужно признавать, что соперник чего-то стоит, у «Лейпцига» очень хорошая команда», - сказал Почеттино.