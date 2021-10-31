Серхи БАРХУАН о дебюте в Барселоне: «У меня не было времени»

В поединке 12-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле не смогла обыграть «Алавес», сыграв вничью со счетом 1:1.
Исполняющий обязанности главного тренера каталонской команды Серхи Бархуан прокомментировал свой дебют.
«У меня не было времени на работу. Я просто попытался немного организовать игру в атаке и защите. Команда очень старалась, но получился отрицательный результат. Мы играли правильно, владели мячом и работали между линиями. Если дело дойдет до вторника, мы сделаем то же самое», - сказал Бархуан.
Напомним, что Бархуан был назначен тренером «Барселоны» после увольнения Рональда Кумана.
Источник — AS
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