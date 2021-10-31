В поединке 12-го тура испанской Ла Лиги «Барселона» на своем поле не смогла обыграть «Алавес», сыграв вничью со счетом 1:1.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
События матча
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Луис Риоха (Алавес).
|49'
|ГОЛ ! Мяч забил Мемфис Депай (Барселона).
Источник — Sport.ua
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