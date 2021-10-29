«Барселона» - «Алавес»

В субботу, 30 октября, в Барселоне на стадионе «Камп Ноу» состоится матч 12 тура испанской Примеры, в котором «Барселона» примет «Алавес». Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по Киеву.

«Барселона»

На игру каталонцев выведет Серхи Бархуан. Именно он будет пока исполнять обязанности наставника команды после увольнения нидерландца Рональда Кумана, которое произошло после поражения 0:1 в предыдущем туре Примеры от «Райо Вальекано». Бархуану придется поднимать «Барселону» вверх с 9 позиции, где она сейчас находится с 15 очками в активе.

«Сине-гранатовые» в 10 предыдущих поединках одержали 4 победы, трижды сыграли вничью и трижды проиграли. В четырех своих крайних матчах «блаугранас» потерпели три неудачи при одной победе (3:1 над «Валенсией» дома 17 октября).

В турнирной таблице чемпионата Испании по достижениям на своем поле «Барселона» нынче вторая. На «Камп Ноу» в шести поединках она набрала 13 очков (4 победы, 1 ничья, 1 поражение). В последнем домашнем поединке каталонцы проиграли 1:2 мадридскому «Реалу».

«Алавес»

Подопечные Хавьера Кайеха в текущей турнирной таблице чемпионата Испании занимают 16 место. У них 9 очков и статус самой бескомпромиссной команды в лиги. В трех матчах «славные» выиграли, а в семи других - уступили. Ноль в графе ничьих – единственный среди всех клубов-участников чемпионата. Есть, впрочем, еще нули у «Леванте» и «Хетафе», но они относятся к количеству побед этих команд.

К слову, в двух своих крайних поединках «Алавес» выиграл. 23 октября он на выезде разбил «Кадис» (2:0), а 26-го числа дома переиграл со счетом 1:0 «Эльче». Эта победная серия сменила серию из двух кряду неудач – в играх с «Атлетиком» (0:1 на выезде) и «Бетисом» (также 0:1 на своем поле).

По показателям на выезде нынче у «Алавеса» 15 позиция в испанском чемпионате. В четырех гостевых матчах он добился одной победы, переиграв в уже упомянутом поединке «Кадис». До этого у команды было три неудачу кряду.

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Барселона» в этом матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П1 с коэффициентом 1.30 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

«Барселона»: тер Штеген – Роберто, Пике, Эрик Гарсия, Альба, Коутиньо, Бускетс, Гави, Дест, Депай, Агуэро.

«Алавес»: Пачеко – Наварро, Лагуардия, Лежен, Дуарте, Мойа, Мамаду, Пеллистри, Мануэль Гарсия, Риоха, Хоселу.

30 октября, суббота