Ман Юнайтед обыграл Аталанту, уступая 0:2, Малиновский вышел на замену

Состоялись матчи третьего тура Лиги чемпионов в группе F. «Аталанта» вела 2:0 после первого тайма в выездном матче против «Манчестер Юнайтед», однако проиграла 2:3. Победный гол забил Криштиану Роналду.
Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных, и вышел на замену на 68-й минуте вместо автора первого гола Марио Пашалича. На тот момент счет был 2:1 в пользу «Аталанты».
В другом матче третьего тура «Вильярреал» на выезде разгромил» Янг Бойз» и догнал по очкам «Аталанту» - у них по 4 балла.
«Манчестер Юнайтед» - «Аталанта» - 3:2
Голы: Рэшфорд 53, Магуайр 75, Роналду 81 – Пашалич 15, Демирал 29
«Янг Бойз» - «Вильярреал» - 1:4
Голы: Мешак 77 – Пино 6, Морено 16, 89, Чуквуезе 90+2
Турнирная таблица группы F:
Источник — Sport.ua
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Бесконечные ошибки в защите, полное отсутствие игры с мячем уже нельзя терпеть.
Отставка Сульшера это просто дело времени, не после этого матча, так после следующего. Но ждать уже нельзя, а то будет поздно.
А вообще был матч очень крутой, ни разу не пожалел о просмотре.
После 0:2 Роналду португальским матом орал. А во втором как забегали, так и порешали. Ещё и Малиновскому по соплям Кавани сьездил.
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