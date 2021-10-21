Ман Юнайтед обыграл Аталанту, уступая 0:2, Малиновский вышел на замену

Состоялись матчи третьего тура Лиги чемпионов в группе F. «Аталанта» вела 2:0 после первого тайма в выездном матче против «Манчестер Юнайтед», однако проиграла 2:3. Победный гол забил Криштиану Роналду.

Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных, и вышел на замену на 68-й минуте вместо автора первого гола Марио Пашалича. На тот момент счет был 2:1 в пользу «Аталанты».

В другом матче третьего тура «Вильярреал» на выезде разгромил» Янг Бойз» и догнал по очкам «Аталанту» - у них по 4 балла.

«Манчестер Юнайтед» - «Аталанта» - 3:2

Голы: Рэшфорд 53, Магуайр 75, Роналду 81 – Пашалич 15, Демирал 29

«Янг Бойз» - «Вильярреал» - 1:4

Голы: Мешак 77 – Пино 6, Морено 16, 89, Чуквуезе 90+2

Турнирная таблица группы F: