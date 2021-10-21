Янг Бойз
1 : 4
Вильярреал
20.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Ман Юнайтед обыграл Аталанту, уступая 0:2, Малиновский вышел на замену

«Вильярреал» на выезде разгромил «Янг Бойз»

  • 21.10.2021 00:01
  • 544 просмотра
  • 8 комментариев
Ман Юнайтед обыграл Аталанту, уступая 0:2, Малиновский вышел на замену
© Getty Images/Global Images Ukraine

Состоялись матчи третьего тура Лиги чемпионов в группе F. «Аталанта» вела 2:0 после первого тайма в выездном матче против «Манчестер Юнайтед», однако проиграла 2:3. Победный гол забил Криштиану Роналду.

Руслан Малиновский начал матч на скамейке запасных, и вышел на замену на 68-й минуте вместо автора первого гола Марио Пашалича. На тот момент счет был 2:1 в пользу «Аталанты».

В другом матче третьего тура «Вильярреал» на выезде разгромил» Янг Бойз» и догнал по очкам «Аталанту» - у них по 4 балла.

«Манчестер Юнайтед» - «Аталанта» - 3:2
Голы: Рэшфорд 53, Магуайр 75, Роналду 81 – Пашалич 15, Демирал 29

«Янг Бойз» - «Вильярреал» - 1:4
Голы: Мешак 77 – Пино 6, Морено 16, 89, Чуквуезе 90+2

Турнирная таблица группы F:

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
Сначала:
    Name Surname
    Name Surname, 21.10.2021 00:17
    0
    ~#~, 21.10.2021 00:09
    Тануна. Это же классика Юнайдет ещё со времён сэра Алекса. Сначала создать проблемки, а потом переворачивать игру и решать.
    алееее, у них проблемки в каждом матче этого сезона. Фарт вечно длиться не будет.
    Бесконечные ошибки в защите, полное отсутствие игры с мячем уже нельзя терпеть.
    Отставка Сульшера это просто дело времени, не после этого матча, так после следующего. Но ждать уже нельзя, а то будет поздно.
    Ссылка
    pol-55
    pol-55, 21.10.2021 00:11
    0
    Рон как молотком в угол,а у Малины был шанс сразу после выхода,но как почти у всех наших лишь бы попасть в створ ворот,а *драматургия*матча прекрсная,ждем похожего в Бергамо.
    Ссылка
    ~#~
    ~#~, 21.10.2021 00:09
    0
    Name Surname, 21.10.2021 00:05
    та увольте вы уже наконец Сульшера, ну сколько это уже можно терпеть
    Тануна. Это же классика Юнайдет ещё со времён сэра Алекса. Сначала создать проблемки, а потом переворачивать игру и решать.
    Ссылка
    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 21.10.2021 00:05
    0
    Аталанта хоть и вела 2:0, отвратительно начала второй тайм, в том числе из-за травмы основного защитника Демирала, вместо него вышел малоиграющий Ловато и сразу сел на карточку. Проигрыш Аталанты был делом времени, да и плуг Гасперини плужил с заменами, тянул пока полузащита не выдохлась, но мало того, что поздно, еще и Миранчука, серьезно? Чел не играл 4 матча и выходит в ЛЧ, тупо играли вдесятером.
    А вообще был матч очень крутой, ни разу не пожалел о просмотре.
    Ссылка
    ~#~
    ~#~, 21.10.2021 00:04
    0
    И плевать на 2:4 в Лестере.
    После 0:2 Роналду португальским матом орал. А во втором как забегали, так и порешали. Ещё и Малиновскому по соплям Кавани сьездил.
    Ссылка
    andre_lui
    online
    andre_lui, 21.10.2021 00:02
    0
    Крутой камбек. Немного не поверил...
    Ссылка
    andre_lui
    online
    andre_lui, 21.10.2021 00:17
    -1
    ~#~, 21.10.2021 00:09
    Тануна. Это же классика Юнайдет ещё со времён сэра Алекса. Сначала создать проблемки, а потом переворачивать игру и решать.
    Не видят рисунок. Из этого юнайтед толк будет
    Ссылка
    Name Surname
    Name Surname, 21.10.2021 00:05
    -4
    та увольте вы уже наконец Сульшера, ну сколько это уже можно терпеть
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности