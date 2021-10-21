В поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Аталанту» со счетом 3:2. Решающий мяч забил Криштиану Роналду.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» — 3:2
Голы: Рэшфорд, 53, Магуайр, 75, Роналду, 81 — Пашалич 15, Демирал, 29
События матча
|81'
|ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Харри Магуайр (Ман Юнайтед).
|53'
|ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
|29'
|ГОЛ ! Мяч забил Мерих Демирал (Аталанта).
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).
Источник — Sport.ua
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