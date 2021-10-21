Ман Юнайтед
3 : 2
Аталанта
20.10.2021, FT   ТВ-трансляция: 

Манчестер Юнайтед — Аталанта — 3:2. Видео голов и обзор матча

«Красные дьяволы» вырвали победу, проигрывая 0:2 после первого тайма

  • 21.10.2021 01:32
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Манчестер Юнайтед — Аталанта — 3:2. Видео голов и обзор матча
© Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов «Манчестер Юнайтед» дома обыграл «Аталанту» со счетом 3:2. Решающий мяч забил Криштиану Роналду.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Манчестер Юнайтед» — «Аталанта» — 3:2
Голы: Рэшфорд, 53, Магуайр, 75, Роналду, 81 — Пашалич 15, Демирал, 29

События матча
81' ГОЛ ! Мяч забил Криштиану Роналду (Ман Юнайтед).
75' ГОЛ ! Мяч забил Харри Магуайр (Ман Юнайтед).
53' ГОЛ ! Мяч забил Маркус Рэшфорд (Ман Юнайтед).
29' ГОЛ ! Мяч забил Мерих Демирал (Аталанта).
15' ГОЛ ! Мяч забил Марио Пашалич (Аталанта).

Источник — Sport.ua

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