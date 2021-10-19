Одним из самых интересных матчей среды в Лиге чемпионов будет противостояние в Манчестере – «Красные дьяволы» примут на своем поле «Аталанту» Руслана Малиновского. Ситуация в группе F после двух туров довольно запутанная, поэтому турнирное значение этот матч будет иметь очень большое.

«Манчестер Юнайтед»

Для «Манчестер Юнайтед» групповой этап нынешней Лиги чемпионов начался с сенсационного поражения на выезде от «Янг Бойз». Учитывая ход той встречи, поражение то можно назвать недоразумением, но очков от этого в турнирной таблице у команды Оле Гуннара Сульшера больше не стало.

Тяжелейшая победа дома над «Вильярреалом» во втором туре, вырванная на последних секундах, позволила «Красным дьяволам» немного исправить турнирное положение. Но оно остается довольно шатким, поэтому в матче с «Аталантой» права на ошибку нет – даже ничья может создать серьезные проблемы с выходом в плей-офф.

К матчу с «Аталантой» «Юнайтед» подходит не в лучшем настроении. Возвращение после матчей сборных для команды Сульшера получилось обескураживающим – поражение 2:4 от «Лестера» в центральном матче тура АПЛ, которое усложнило турнирное положение МЮ и на внутренней арене: давление на команду очень высоко.

К матчу с «Аталантой» «Манчестер Юнайтед» подходит не без кадровых потерь. Травмирован звездный новичок, защитник Рафаэль Варан, под вопросом также участие в матче его соотечественника, Антони Марсьяля.

«Аталанта»

«Аталанта» в нынешнем сезоне Лиги чемпионов, в отличие от подопечных Суьшера, «свои» очки пока что не теряла: ничья на выезде с «Вильярреалом» и домашняя победа над «Янг Бойз» - хороший график для выхода в плей-офф. Теперь задача команда Гасперини – в двухматчевом противостоянии с «Ман Юнайтед» набрать не меньше очков, чем соперник.

После паузы на матчи сборных команда Гасперини, в отличие от МЮ, вернулась успешно, разгромив на выезде «Эмполи» - 4:1. Руслан Малиновский в этом матче лишь вышел на замену – довольно странно, учитывая, что украинец, в отличие от многих партнеров по команде, не играл за сборную в этом окне. Несмотря на победу над «Эмполи», в Серии А дела у «Аталанты» идут примерно так же, как и у МЮ в АПЛ – шестое место на данный момент.

Кадровые потери у «Аталанты» перед матчем с «Ман Юнайтед» намного серьезнее, чем у хозяев: травмированы основной левый латераль Робин Госенс, защитники Берат Джимсити, Рафаэл Толой и Ханс Хатебур, а также чемпион Европы, атакующий хавбек Маттео Пессина. Все – или твердые игроки основы, или, по крайней мере, из основной обоймы.

Прогноз на противостояние

В свете кадровых проблем «Аталанты», «Манчестер Юнайтед» выглядит явным фаворитом предстоящего матча. Наша ставка – победа хозяев, коэффициент 1,8.

20 октября, среда