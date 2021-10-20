Манчестер Юнайтед – Аталанта. Малиновский остался в запасе

Сегодня, 20 октября «Манчестер Юнайтед» в третьем туре Лиги чемпионов примет «Аталанту». Начало матча – в 22:00 по Киеву.
Стали известны стартовые составы команд на матч. Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский остался в запасе.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Мактоминей, Фред – Гринвуд, Бруну Фернандеш, Рэшфорд – Роналду
«Аталанта»: Муссо – Паломино, Демирал, Де Роон – Мэле, Фройлер, Пашалич, Коопмейнерс, Дзаппакоста - Муриэль, Иличич
Источник — УЕФА
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