Манчестер Юнайтед – Аталанта. Малиновский остался в запасе

Стали известны составы команд на матч

  • 20.10.2021 21:04
  • 1170 просмотров
  • 7 комментариев
Манчестер Юнайтед – Аталанта. Малиновский остался в запасе
© ФК Аталанта

Сегодня, 20 октября «Манчестер Юнайтед» в третьем туре Лиги чемпионов примет «Аталанту». Начало матча – в 22:00 по Киеву.

Стали известны стартовые составы команд на матч. Украинский полузащитник «Аталанты» Руслан Малиновский остался в запасе.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа – Ван-Биссака, Линделеф, Магуайр, Шоу – Мактоминей, Фред – Гринвуд, Бруну Фернандеш, Рэшфорд – Роналду

«Аталанта»: Муссо – Паломино, Демирал, Де Роон – Мэле, Фройлер, Пашалич, Коопмейнерс, Дзаппакоста - Муриэль, Иличич

Источник — УЕФА

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    PFCLviv
    PFCLviv, 20.10.2021 21:15
    +10
    Шо такоє ?! Зараз піжончик образиться і втече додому !
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    samird
    samird, 20.10.2021 21:44
    +7
    Хочется услышать всех тех людей, которые рассказывали что Гасперини бережет Руслана на Лигу.
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    Алексей Ильин
    Алексей Ильин, 20.10.2021 21:49
    +2
    Как тут некоторые выписывали на выходных, что Гасперини бережёт незаменимого Русика на матч ЛЧ
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    stopor2016
    stopor2016, 20.10.2021 21:44
    +1
    Козни Петракова ...
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    Макс Про
    Макс Про, 20.10.2021 22:29
    0
    Та жена же ему всю ночь спать не давала)
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    Ёкарный Бабай
    Ёкарный Бабай, 20.10.2021 21:57
    0
    Те, кому дается шанс и они пользуются им, переводятся у Гасперини в условную основу. Пашалич и Иличич выдали хорошую игру и заслуженно выбраны тренером для выхода в старте. Ничего неожиданного.
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    Tasha19
    Tasha19, 20.10.2021 21:54
    0
    Другий матч на лавці, шо за знов таке((
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