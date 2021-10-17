ВИДЕО. Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «В этом матче мы не заслужили очков»

Главный тренер «Манчестер Сити» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями о поражении от «Лестера» (2:4) в поединке 8-го тура АПЛ.

«В сегодняшнем матче мы не заслужили очков.

Мы хорошо начали, Мэйсон забил гол. Я думал, что мы можем забить и второй, но «Лестер» сравнял счет. Не думаю, что проблема в зрелости. Нам не хватает концентрации в ключевых моментах. Мы сами дарили возможности соперникам. Все пропущенные голы очень расстраивают. Расстраивают тем, как мы их пропустили», — считает Сульшер.