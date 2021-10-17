ВИДЕО. Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «В этом матче мы не заслужили очков»

Наставник «Манчестер Юнайтед» прокомментировал поражение от «Лестера» (2:4)

  • 17.10.2021 11:59
  • 191 просмотр
  • 0 комментариев
ВИДЕО. Уле Гуннар СУЛЬШЕР: «В этом матче мы не заслужили очков»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Манчестер Сити» Уле Гуннар Сульшер поделился впечатлениями о поражении от «Лестера» (2:4) в поединке 8-го тура АПЛ.

«В сегодняшнем матче мы не заслужили очков.

Мы хорошо начали, Мэйсон забил гол. Я думал, что мы можем забить и второй, но «Лестер» сравнял счет. Не думаю, что проблема в зрелости. Нам не хватает концентрации в ключевых моментах. Мы сами дарили возможности соперникам. Все пропущенные голы очень расстраивают. Расстраивают тем, как мы их пропустили», — считает Сульшер.

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности