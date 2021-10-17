В поединке 8-го тура Английской Премьер-лиги «Лестер» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
Источник — YouTube
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В поединке 8-го тура Английской Премьер-лиги «Лестер» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 4:2.
Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча.
Источник — YouTube
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
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