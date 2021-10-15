В 8-м туре чемпионата Англии «Лестер», у которого в последнее время наметились проблемы, примет «Манчестер Юнайтед». Игра состоится 16 октября.
Лестер
«Лестер» начал нынешний сезон с трофея, обыграв «Манчестер Сити» в матче за Суперкубок Англии, однако далее команда Брэндона Роджерса не может найти стабильную игру. Сейчас Лисы занимают 13-е место и находятся ближе к зоне вылета, чем к топ-4, за которую команда боролась в прошлом сезоне и намерена бороться в текущем чемпионате.
В 7 последних матчах во всех турнирах «Лестер» выиграл только один раз, да и та победа была одержана против «Миллуолла» в Кубке английской лиги. В АПЛ «Лестер» в 5-ти последних турах выиграл лишь раз, потеряв очки в том числе с соперниками, которые находятся ниже в таблице.
Конечно, про увольнение Роджерса никто не говорит, но команде явно нужно улучшать результаты.
Манчестер Юнайтед
Вопреки опасениям, неожиданное возвращение Криштиану Роналду в МЮ не разрушило схемы Оле-Гуннара Сульшера. Пусть «Манчестер Юнайтед» в двух последних турах набрал только 1 пункт, но команда имеет 14 очков, занимает 4-ю позицию и лишь на 2 пункта отстает от лидера «Челси».
Правда, в Лиге чемпионов МЮ успел удивить поражением от «Янг Бойз», а далее команду ждут два ключевых матча с «Аталантой».
Что касается Роналду, то форвард успел забить 5 голов и находятся в отменной форме.
Отметим, что «Манчестер Юнайтед» подходит к матчу без основных защитников Рафаэля Варана и Гарри Магуайра, а также без Фреда и Эдинсона Кавани.
16 октября, суббота
|Лестер - Манчестер Юнайтед
|Лестер. Старт в 17:00
|Трансляция на телеканале Сетанта Спорт
|Прогноз Sport.ua — 1:2
Источник — Sport.ua
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