Зинченко вернулся в заявку, Ман Сити победил, Лестер забил МЮ 4 гола

«Манчестер Сити» в матче 8-го тура АПЛ обыграл «Бернли» со счетом 2:0 и поднялся на 2-е место с отставанием в один пункт от лидера «Ливерпуля».

После травмы восстановился защитник Александр Зинченко, пропустивший ряд матчей. Украинец остался в запасе.

Отметим поражение «Манчестер Юнайтед», который на выезде пропустил от «Лестера» 4 гола.

Чемпионат Англии. 8-й тур

Манчестер Сити - Бернли 2:0

Голы: Бернарду, 12, Де Брюйне, 71

Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2

Голы: Тилеманс, 31, Сойнчу, 79, Варди, 82, Дака, 90 - Гринвуд, 19, Рашфорд, 82

Норвич - Брайтон 0:0

Саутгемптон - Лидс 1:0

Гол: Броха, 53

Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3

Гол: Ингз, 48, Макгинн, 68 - Сайса, 80, Коади, 85, Невеш, 90+5