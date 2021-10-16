8-й тур
Ман Сити
2 : 0
Бёрнли
16.10.2021, FT

Зинченко вернулся в заявку, Ман Сити победил, Лестер забил МЮ 4 гола

Команда Гвардиолы поднялась на 2-е место

  • 16.10.2021 19:02
  • 1118 просмотров
  • 3 комментария
Зинченко вернулся в заявку, Ман Сити победил, Лестер забил МЮ 4 гола
© Getty Images/Global Images Ukraine

«Манчестер Сити» в матче 8-го тура АПЛ обыграл «Бернли» со счетом 2:0 и поднялся на 2-е место с отставанием в один пункт от лидера «Ливерпуля».

После травмы восстановился защитник Александр Зинченко, пропустивший ряд матчей. Украинец остался в запасе.

Отметим поражение «Манчестер Юнайтед», который на выезде пропустил от «Лестера» 4 гола.

Чемпионат Англии. 8-й тур

Манчестер Сити - Бернли 2:0
Голы: Бернарду, 12, Де Брюйне, 71

Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2
Голы: Тилеманс, 31, Сойнчу, 79, Варди, 82, Дака, 90 - Гринвуд, 19, Рашфорд, 82

Норвич - Брайтон 0:0

Саутгемптон - Лидс 1:0
Гол: Броха, 53

Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3
Гол: Ингз, 48, Макгинн, 68 - Сайса, 80, Коади, 85, Невеш, 90+5

Источник — Sport.ua

(6 голосов)

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Комментарии
Сначала:
    Ёкарный Бабай
    online
    Ёкарный Бабай, 16.10.2021 19:04
    +3
    4 гола в последние 15 минут. Вот это концовка.
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    Name Surname
    online
    Name Surname, 16.10.2021 19:13 (изменен)
    0
    МЮ хоть когото может обыграть ? Не знаю что происходит в этом сезоне, но команда играет еще хуже чем при Ван Гале или Мауринье. Немогу понять почему Сульшера еще не уволили, безпредел какой то... команда за 7 матчей еле еле чудом только две игры выиграла...
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    adidas777
    online
    adidas777, 16.10.2021 19:05
    -2
    Зінченко повернувся в заявку
    Всё что нужно знать про достижения сегодняшнего Зины, жесть!
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