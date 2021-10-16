Зинченко вернулся в заявку, Ман Сити победил, Лестер забил МЮ 4 гола

«Манчестер Сити» в матче 8-го тура АПЛ обыграл «Бернли» со счетом 2:0 и поднялся на 2-е место с отставанием в один пункт от лидера «Ливерпуля».
После травмы восстановился защитник Александр Зинченко, пропустивший ряд матчей. Украинец остался в запасе.
Отметим поражение «Манчестер Юнайтед», который на выезде пропустил от «Лестера» 4 гола.
Чемпионат Англии. 8-й тур
Манчестер Сити - Бернли 2:0
Голы: Бернарду, 12, Де Брюйне, 71
Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2
Голы: Тилеманс, 31, Сойнчу, 79, Варди, 82, Дака, 90 - Гринвуд, 19, Рашфорд, 82
Норвич - Брайтон 0:0
Саутгемптон - Лидс 1:0
Гол: Броха, 53
Астон Вилла - Вулверхэмптон 2:3
Гол: Ингз, 48, Макгинн, 68 - Сайса, 80, Коади, 85, Невеш, 90+5
Источник — Sport.ua
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