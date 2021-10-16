Сыграли удачные замены. Металлист 1925 перевернул игру против Мариуполя

Отчет о матче ожидайте позже.
Украинская Премьер-лига. 11-й тур.
«Мариуполь» – «Металлист 1925» - 1:2
Кулаков, 3 – Марлисон, 72, Зубков, 90
Кулаков, 58 – Голодюк, 29, Западня, 31, Фабиньо, 37
«Мариуполь»: Кудрик – Стасюк, Драмбаев, Мампасси (Удод, 46), Меличенко – Чех – Кащук (Петерман, 84), Топалов (Свитюха, 60, Никитишин, 70), Мишнев, Очеретько (Спировский, 84) – Кулаков.
«Металлист 1925»: Сидоренко – Западня, Ткачук (Ермаков, 77), Габелок, Шершень – Крыськив (Задерака, 82), Голодюк (Ременюк, 71) – Батюшин, Фабиньо, Протасов (Савин, 82) – Марлисон (Зубков, 82).
Запасные: М. Коваленко, Шелихов, И. Коваленко, Квакич.
Арбитр: Александр Дердо (Черноморск).
Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).
Удары (в створ): 8 (4) – 9 (5)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 1 – 0.
МАРИУПОЛЬ-МЕТАЛЛИСТ 1925.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Температура: 21°C
Александр Снитко, Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
дак подгорит твой как всегда .
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.