Сыграли удачные замены. Металлист 1925 перевернул игру против Мариуполя

Харьковчане вырвали победу на последней минуте основного времени

  • 16.10.2021 15:54
  • 272 просмотра
  • 8 комментариев
Сыграли удачные замены. Металлист 1925 перевернул игру против Мариуполя
© ФК Металлист 1925

Отчет о матче ожидайте позже.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Мариуполь» – «Металлист 1925» - 1:2

Кулаков, 3 – Марлисон, 72, Зубков, 90

 Кулаков, 58 – Голодюк, 29, Западня, 31, Фабиньо, 37

«Мариуполь»: Кудрик – Стасюк, Драмбаев, Мампасси (Удод, 46), Меличенко – Чех – Кащук (Петерман, 84), Топалов (Свитюха, 60, Никитишин, 70), Мишнев, Очеретько (Спировский, 84) – Кулаков.

«Металлист 1925»: Сидоренко – Западня, Ткачук (Ермаков, 77), Габелок, Шершень – Крыськив (Задерака, 82), Голодюк (Ременюк, 71) – Батюшин, Фабиньо, Протасов (Савин, 82) – Марлисон (Зубков, 82).

Запасные: М. Коваленко, Шелихов, И. Коваленко, Квакич.

Арбитр: Александр Дердо (Черноморск).

Стадион: им. В. Бойко (Мариуполь).

Удары (в створ): 8 (4) – 9 (5)
Угловые: 5 – 3
Оффсайды: 1 – 0.

МАРИУПОЛЬ-МЕТАЛЛИСТ 1925.ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Температура: 21°C

Александр Снитко, Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    cucumber
    online
    cucumber, 16.10.2021 15:58
    +2
    Отличный характер проявили ребята! Молодцы! Так вытянуть матч! Браво! А Маркевич младший матерится конечно как сапожник! Не ожидал от него такой обсценной лексики. Всех с Победой!
    Ссылка
    MoLe_Макс ⚒
    online
    MoLe_Макс ⚒, 16.10.2021 16:02
    +1
    CheMP, 16.10.2021 16:01
    Сикан,Мудрик,Конопля,Бондарь...
    Бондаренко судаков.
    Ссылка
    BestOf
    online
    BestOf, 16.10.2021 15:58
    0
    Арендуполь в пердив
    Ссылка
    MoLe_Макс ⚒
    online
    MoLe_Макс ⚒, 16.10.2021 16:01
    -1
    BestOf, 16.10.2021 15:59
    Кем они усилятся?
    Шпрот вагина ,тебе это лучше нее знать то пер
    дак подгорит твой как всегда .
    Ссылка
    CheMP
    online
    CheMP, 16.10.2021 16:01
    -1
    BestOf, 16.10.2021 15:59
    Кем они усилятся?
    Сикан,Мудрик,Конопля,Бондарь...
    Ссылка
    MoLe_Макс ⚒
    online
    MoLe_Макс ⚒, 16.10.2021 16:00
    -1
    BestOf, 16.10.2021 15:58
    Арендуполь в пердив
    Шпрот ,сегодня ты унижаешься,твоя подруга фанька барышевская выходная??
    Ссылка
    BestOf
    online
    BestOf, 16.10.2021 15:59
    -2
    MoLe_Макс ⚒, 16.10.2021 15:58
    Марику не везёт играют норм реализацие нет ,да глупые ошибки в защите ,ну зимой усилятся будет норм ,а вот дноморцу место в пердиве
    Кем они усилятся?
    Ссылка
    MoLe_Макс ⚒
    online
    MoLe_Макс ⚒, 16.10.2021 15:58
    -4
    Марику не везёт играют норм реализацие нет ,да глупые ошибки в защите ,ну зимой усилятся будет норм ,а вот дноморцу место в пердиве
    Ссылка
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