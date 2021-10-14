11-й тур
Мариуполь
0 : 0
Металлист 1925
16.10.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча

Текстовая трансляция поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 14.10.2021 16:40
  • 173 просмотра
  • 0 комментариев
Мариуполь – Металлист 1925. Текстовая трансляция матча
© ФК Мариуполь

В субботу, 16-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Мариуполь» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В.С. Бойко, начало в 14:00.

 

Подопечные Остапа Маркевича все еще находятся в состоянии глубокого кризиса и на данный момент являются главными претендентами на вылет из «Металлист 1925» элитного дивизиона. Впрочем, команда Валерия Кривенцова совсем недавно была в схожей ситуации, вот только в последних двух турах добытые победы вывели ее из тяжелого положения. Очевидно, что перед харьковчанами открыты все возможности еще сильнее оторваться от зоны вылета, но для этого еще надо обыграть явного аутсайдера, которому нечего терять.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Металлист 1925».

Favbet  
Сделать ставку Зробити ставку
Parimatch  
Сделать ставку Зробити ставку
1xBet  
Сделать ставку Зробити ставку

Александр Снитко, Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности