В субботу, 16-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Мариуполь» и харьковский «Металлист 1925». Матч пройдет в Мариуполе, на поле стадиона им. В.С. Бойко, начало в 14:00.

Подопечные Остапа Маркевича все еще находятся в состоянии глубокого кризиса и на данный момент являются главными претендентами на вылет из «Металлист 1925» элитного дивизиона. Впрочем, команда Валерия Кривенцова совсем недавно была в схожей ситуации, вот только в последних двух турах добытые победы вывели ее из тяжелого положения. Очевидно, что перед харьковчанами открыты все возможности еще сильнее оторваться от зоны вылета, но для этого еще надо обыграть явного аутсайдера, которому нечего терять.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Мариуполь» – «Металлист 1925».