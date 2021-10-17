КРИВЕНЦОВ: «Первый тайм был за Мариуполем. Во втором мы сыграли правильно»

Главный тренер «Металлиста 1925» Валерий Кривенцов поделился мыслями о победе харьковчан в матче против «Мариуполя» (2:1).

– Первый тайм был за «Мариуполем». Хозяева могли забивать достаточное количество голов для того, чтобы снять все вопросы о победителе в матче. Что касается второго тайма, то картина уже была противоположной. Я уже говорил, что работать с молодежью непросто. Так как нет стабильности и непонятно, когда игрок может «выключиться» или допустить позиционную ошибку. Хочу поддержать Маркевича. Я был в подобной ситуации и знаю, как ему тяжело.

– Что Вы сказали в перерыве своим подопечным?

– Ничего. Мы всегда говорим одно и то же – указываем на ошибки, на то, что получилось, а что – нет. У нас были неправильные действия в перестроениях в оборонительной линии в первом тайме. Отсюда и большое количество голевых моментов у наших ворот до перерыва. Во втором тайме мы сыграли правильно – отсюда и такой результат.