11-й тур
Мариуполь
0 : 0
Металлист 1925
16.10.2021 14:00   ТВ-трансляция: 

Мариуполь – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Дальше падать некуда. «Чайки» попробуют взлететь

  • 15.10.2021 02:13
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Мариуполь – Металлист 1925. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
© УПЛ

В субботу, 16 октября, в Мариуполе на стадионе им В. Бойко состоится матч одиннадцатого тура Украинской Премьер-лиги по футболу, в котором местный «Мариуполь» будет принимать харьковский «Металлист 1925». Стартовый свисток рефери прозвучит в 14:00 по киевскому времени.

Мариуполь

Так плохо «Мариуполь» не играл давно. Команда Остапа Маркевича проиграла 8 из 9 последних матчей и опустилась на самое дно в турнирной таблице. В  сердцах игроков азовцев пропала уверенность. От этого хромает как в защите, так и в нападении. В последних четырех матчах мариупольцы забили всего один раз, при этом пропустили в свои ворота 9 голов. Да, пять из них пришлись на матч с «Шахтером», но и с куда более удобными оппонентами дела были не лучше. 

В предыдущем, десятом туре, азовцы дома принимали «Рух», и казалось, неудачная серия должна прерваться. Но нет. Львовяне выглядели явно организованнее и заслужено добыли выездную победу - 0:2, тем самым нанеся азовцам третье поражение кряду. 

Опытные новички-легионеры, македонец Спировский и хорват Босанчич пока что не в силах повести за собой молодежь. Именно на неопытность и детские ошибки после матча с львовянами сетовал и Остап Маркевич. Впрочем, уже в матче с харьковчанами хозяевам должен помочь капитан Дмитрий Мишнев, который поединок против «Руха» пропускал из-за перебора желтых карточек. А это для команды сильная подмога. 

Металлист 1925

А у харьковчан с настроением как раз таки все хорошо. Команда Валерия Кривенцова как новичок элитного дивизиона, начала чемпионат ожидаемо нестабильно, но нынче набирает с каждым туром. «1925» не знает горечи поражений в четырех последних поединках. И если в минувшем туре на ОСК «Металлист» минимально был повержен «Минай», то неделей ранее Кривенцов и Ко увезли три очка из Чернигова, переиграв крепкую «Десну».

Харьковчане поднялись аж на восьмую строчку в турнирной таблице и не собираются останавливаться на достигнутом. 
Уже в Мариуполе за гостей может сыграть игрок сборной Грузии Соломон Кверквелия, которого накануне представили в качестве новичка команды. Также неплохую форму демонстрируют Крыськив и бразилец Марлисон.

К слову, во время международной паузы команда сыграла контрольный поединок с «Днепром 1» и вновь не проиграла - 2:2. 

История встреч

В УПЛ соперники еще не встречались и проведут свой дебютный поединок. 

Ориентировочные составы:

«Мариуполь»: Кудрик, Стасюк, Босанчич, Мампасси, Меличенко, Чех, Петерман, Спировский, Топалов, Кащук, Кулаков.

«Металлист 1925»: Сидоренко, Ермаков, Шершень, Ченбай, Западня, Габелок, Ременюк, Крыськив, Голодюк, Батюшин, Марлисон.

Прогноз на противостояние

«Мариуполю» уже отступать дальше некуда. Команда должна сыграть бесстрашно, с характером и показать свои морально-волевые качества. Харьковчане комфортно чувствуют себя в середине турнирной таблицы. Потеря очков для них не станет катастрофой. Впрочем, запас прочности наверняка позволит сыграть в свою игру на поле соперника. 

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16 октября, суббота

«Мариуполь» – «Металлист 1925»
Мариуполь. Стадион им. В. Бойко. 14:00
Прямая ТВ-трансляция – телеканал Футбол 2
МАРИУПОЛЬ - МЕТАЛЛИСТ 1925. ТЕКСТОВАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА
Прогноз Sport.ua – 2:2

 

Источник — Sport.ua

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