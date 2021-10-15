В субботу, 16 октября, в Уотфорде на арене «Викаридж Роуд» состоится матч 8-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Уотфорд» примет «Ливерпуль». Стартовый свисток в матче прозвучит в 14:30 по Киеву.

«Уотфорд»

Предстоящая игра станет дебютом во главе «шершней» для 69-летнего итальянца Клаудио Раньери. 4 октября он возглавил команду, но с той поры она официальных матчей еще не проводила. В настоящий момент «Уотфорд» занимает 15 место в турнирной таблице английского чемпионата. В 7-ми сыгранных матчах команда набрала 7 очков, познав радость победы только дважды.

На почин нового сезона в АПЛ «Уотфорд» дома обыграл «Астон Виллу» (3:2), а затем на выезде проиграл 0:2 «Брайтону». После этого тогдашние подопечные Франсиско Хавьера Муньоса Лломпарта, известного как Хиско, благополучно миновали стартовый этап в розыгрыше Кубка английской лиги, переиграв дома 1:0 «Кристал Пэлас». Увы, перенести кубковый успех на АПЛ «желтой армии» не удалось: там состоялись сразу два поражения кряду – от «Тоттенхэма» в гостях (0:1) и от «Вулверхэмптона» дома (0:2). Впрочем, после этого «Уотфорд» отметился второй победой в текущей кампании, выиграв 3:1 на поле у «Норвича».

Спустя три дня после успеха в гостях у «канареек» парни Хиско вылетели из Кубка английской лиги, проиграв дома «Сток Сити» (1:3). Серию без побед команда продолжила в чемпионате, сыграв вничью 1:1 в родных стенах с «Ньюкаслом» и проиграв на выезде «Лидсу» (0:1). После этого дни Хиско во главе «шершней» были окончательно сочтены.

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа в текущей момент значатся на 2 позиции в турнирной таблице чемпионата Англии. У них в активе 15 очков, что лишь на один пункт меньше, чем у «Челси», который идет первым. Зато в спину мерсисайдцам буквально дышат сразу 4 клуба – «Ман Сити», «МЮ», «Эвертон» и «Брайтон», имеющие по 14 пунктов.

В четырех матчах из семи проведенных «красные» добились побед. Они на выезде обыграли «Норвич» (3:0), дома справились с «Бернли» (2:0), затем вновь в гостях разбили «Лидс» (3:0) и на своем поле убедительно переиграли «Кристал Пэлас» (3:0). То есть, сразу три победы из четырех у команды Клоппа крупные. В свою очередь, она не смогла дома выиграть у «Челси» (1:1, 3-й тур), на выезде у «Брентфорда» (3:3, 6-й тур) и опять на своем поле у «Ман Сити» (2:2, 7-й тур). Таким образом, сейчас у «Ливерпуля» актуальна серия из двух встреч без побед (две ничьи).

Параллельно с АПЛ мерсисайдцы удачно стартовали в Кубке английской лиги, выиграв в 1/16-й у «Норвича» (3:0 в гостях), а также отметились победами в группе Лиги чемпионов над «Миланом» (3:2 дома) и «Порту» (5:1 на выезде).

Прогноз на противостояние

Мы считаем, что «Ливерпуль» в данном матче одержит победу. Нашей ставкой будет позиция – П2 с коэффициентом 1.38 по линии Parimatch.

Ориентировочные составы

Уотфорд: Фостер – Кико, Каткарт, Трост-Эконг, Роуз, Куцка, Сиссоко, Сарр, Клеверли, Деннис, Педру Жуан.

Ливерпуль: Келлехер – Александр-Арнольд, Гомес, Матип, Робертсон, Милнер, Хендерсон, Кейта, Салах, Мане, Фирмино.

16 октября, суббота