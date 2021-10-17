В поединке 8-го тура чемпионата Англии по футболу «Ливерпуль» на выезде разгромил «Уофторд» со счетом 5:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Уотфорд» — «Ливерпуль» — 0:5
Голы: Мане, 9, Фирмино, 37, 52, 90, Салах, 54
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|54'
|ГОЛ ! Мяч забил Мохамед Салах (Ливерпуль).
|52'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|37'
|ГОЛ ! Мяч забил Роберто Фирмино (Ливерпуль).
|8'
|ГОЛ ! Мяч забил Садио Мане (Ливерпуль).
Источник — YouTube
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