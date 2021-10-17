ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Салах играет как Месси? Салах играет как Мо!»

Наставник «Ливерпуля» похвалил египетского вингера после разгрома «Уотфорда» (5:0)

  • 17.10.2021 10:48
  • 1233 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Юрген КЛОПП: «Салах играет как Месси? Салах играет как Мо!»
© Getty Images/Global Images Ukraine

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп похвалил 29-летнего египетского вингера «красных» Мохамеда Салаха после победы над «Уотфордом» (5:0) в поединке 8-го ура АПЛ.

«Салах играет как Месси? Он играет как Мо (сокращение от имени Мохамед — прим. ред.)! Мы не можем игнорировать его выступление. Сразу после матча я сказал ему, что он играл сногсшибательно. Это очень важно для нас. За счет этого мы побеждаем.

Мо — футболист, который может забивать подобные мячи», — рассказал Клопп.

Источник — Sport.ua

(4 голоса)

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Комментарии
Сначала:
    andre_lui
    online
    andre_lui, 17.10.2021 12:12
    -1
    Мо, скорочене від може
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